王幼嘉／圖

兩個兒子快回來了，這包石膏塊放哪兒好呢？家裡就這麼大，劉嫂從床下取出布包，拿在手裡發愁。過去家裡任何事從沒瞞著他們，這次卻不行，這兩小子知道後，不小心洩漏出去可不得了！

聽到有動靜，她把布包一把塞到了床上棉被底下。

5

兩個孩子還沒影，劉強先回來了。他剛進門，就被妻子一把拉進裡屋。

「不好了、不好了，出大事了！……乍辦呀？」她取出那包碎石膏塊，攤在床上。

「你、你──你怎麼搞的？……」他一下子愣住了，臉色由紅轉白，雙拳緊握，額頭青筋鼓起。

「我早晨換電燈泡，下凳時不小心把它碰掉地上了……」

「老天爺！唉！──你乍這樣不小心呀！」劉強重重在地上頓了一腳，不由得舉起右掌，但終於沒有搧過去。結婚十多年了，他們為事爭執是有，但從未吵過嘴，更不用說動手了。

「是我不對，但你看乍辦呀？」挨一下也該當，但她最想知道的是，怎麼處理這包東西。

「怎麼辦？怎麼辦？……」劉強急得在屋裡不停轉圈，活像被困囚籠的狼，找不到逃跑的出口。石膏像請來時，成了這院子裡的新聞，許多人都來恭恭敬敬地看過，無不嘖嘖稱好，讚不絕口。要是有人問起，只好說是被鄉下親戚請去了。但扔這些碎塊，可得萬分小心，被人發現那就成了罪證。

「我沒法抽身，你請個假，趕快扔到沒人找得著的地方去。」他指了指那布包。

「我已經託人請了三天病假。但今天在城裡四處看遍了，都沒找到合適地方。」

「你可別帶在身上！小心被人當場抓住。」劉強又叮嚀了一句：「啊，還得注意，千萬別讓孩子們知道。」

那這包東西藏哪兒好呢？灶後？床下？櫃裡？……家裡就這麼寬，這兩小子對每一寸地方都熟悉。

最後，他倆打開了家中唯一上鎖的樟木箱，將布包塞到箱底，上了鎖，依然放到墊底的磚塊上，壘上一個皮箱，再一個紙箱。

砰！砰！砰！幾聲門響，劉嫂去開了門。小川回來了，「媽，我餓了！快吃飯吧！我還要去看遊行 哩。」小學生沒人管，小川成天在外玩瘋了。熱氣騰騰的飯菜剛擺上桌，大川也回來了。

「爸、媽，吃飯啦！」大川邊說，邊將挎包掛到門後衣鉤上，突地轉過身來，「咦，那石膏像哩？那石膏像去哪兒啦？……」

「大川，聽說你們學校最近又到外邊抄家，是嗎？」劉強打斷了他，板著臉教訓，「不要再動手打人哈！」

「我們現在批判走資派，換高中班去校外鬧革命。」

「對老師不要太凶了！要不是老師教育 ，你們哪來知識嘛！」劉嫂將飯碗遞給兒子。

「你們說得不對！偉大領袖教導說，『革命不是請客吃飯、不是做文章、不是繪畫繡花……』」大川往嘴裡塞了一口菜，腮幫子上下移動著回嘴。

6

別看大川才上初二，文革以來新鮮的革命口號和詞彙學了不少，什麼「三忠於四無限」、「早請示晚彙報」等等一大堆，說得頭頭是道。父母文化水準低，聽得一愣一愣的──兒子長大了。但是，他嘴裡蹦出的有些政治口號，像「爹親娘親不如偉大領袖親」什麼的，又讓父母親聽著不舒服。

「哎，櫃頂上那石膏像哩？那領袖石膏像去哪兒啦？媽，石膏像怎麼啦？」

「啊──石膏像呀？……你大表哥今天來咱們家，看著喜歡想要，我讓他帶去──不，請去了。」

「媽，咱們家的領袖石膏像，你幹麼送人呀？我們家幹革命，需要領袖指引呀！」

「哎──請走就請走了嘛，咱們設法再請一尊回來，不就行了。」劉強插進去。

「媽，大表哥來城裡幹啥呀？」

「他們來城裡新馬路那公共廁所，給生產隊擔糞水。」

「那麼又髒又臭的糞桶，他怎麼帶那石膏像呀？」

「也許他們有人沒擔糞吧？他總有辦法的，你別擔心了！」

大川望望母親，又望望父親，不再作聲，但一臉狐疑，顯然沒把他們的話聽進去。他匆匆忙忙三口兩口扒完飯，下了桌趕忙去那平櫃頂上細看了看，然後在堂屋和裡屋四處亂轉，低著頭東看西瞧，像尋找什麼東西似的。

「你找什麼呀？」劉嫂被他轉得心神不寧，擔心這兒子真的看出什麼來。

「你們到底把石膏像藏哪兒啦？──」大川板著一張同年齡不相稱的嚴肅的臉，盯著母親，「還是──把它碰壞了？」

「誰把它碰壞了？胡說八道什麼，這是能隨便亂說的嗎！」劉強趕忙打斷他。

「你們就是把石膏像碰壞了，就是碰壞了，我說中了吧？」大川漲紅著臉。

「你這個渾小子，還要胡說！你反了？」劉強忍不住了，上前搧了兒子一個耳光。

「好好說嘛，動手幹麼？」劉嫂趕忙拉住丈夫，又對兒子說：「真的是你大表哥請去了。」（三）