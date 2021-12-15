可是她那時只看到幾個大土坑，蚊子惡狠，透過衣衫把口器刺入她的皮膚。

她想到那天跟柳老師的匆匆一會。出國前，她跟柳老師學了幾年英語，很聊得來。柳老師沒有喝過洋墨水，但是能讀原文書，拉得一手好提琴，在報上發表文章。當時他特別鼓勵她出國，她答應會把在美國看到的種種寫信告訴他。到了美國，她在隨時要沒頂的生活大浪下奮力泅泳，等到上岸可以喘息了，卻又不知從何說起。

打聽他的手機 號頗費一番周折，他在電話裡聽說是她，也不吃驚。「柳老師還記得我？」她忍不住問。

「記得啊，小喬嘛！」

柳老師住在烏魯木齊北路的新式里弄裡，底樓和二樓都租了出去，只有一個保母天天來燒飯、打掃衛生。她撳開門鈴，舉步上樓，兩樓的樓梯轉角處架了爐灶和料理台，一鍋排骨湯噗哧噗哧地響。聽到腳步聲，一個男人開門，瞧一眼她、瞧一眼湯。這生活的模樣，竟是多年未改。

師母人不舒服，在房裡休息。師母一直是病弱的，家事都是柳老師一手操辦。客廳裡到處是書，也是舊時模樣。柳老師瘦了、駝了，嗓子變得尖細，帶著氣音，但還是有那股紳士風範。因為要見客，穿著襯衫、長褲，灰白的頭髮梳得一絲不亂。從厚厚的眼鏡後看著她的眼神，有她熟悉的笑意。那笑意是一種調侃，調侃自己、調侃別人。生活的真相就是這樣，你還想說什麼？

「我變了很多吧？」來的路上，她有點擔心破壞了在柳老師心中的印象，當年可是綺年玉貌。

柳老師笑，「還是小喬嘛！」

這不可能是真，但柳老師看她的眼神，還跟當年一樣。回來三個多禮拜，她第一次感到一種回到家的寧靜。（八）