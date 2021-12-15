他心想，「一絲不苟」我懂啊！我得讓記者知道我懂，於是要過老師手中教鞭，指著黑板上的成語說，一絲不苟什麼意思呢？一絲就是一絲不掛的一絲，但與不苟放在一起，可不是「一絲不掛的狗」的意思，這個苟，草字頭，是苟且的意思，不是同學們家裡養的那個狗──同學們知道「苟且」是什麼意思嗎？小學生哪懂什麼苟且！紛紛搖頭。村長又說，同學們你們知道什麼叫「苟且」嗎？小學生們害怕，還是搖頭。有個男孩舉手說，我知道、我知道，就是一個狗騎在另一個狗的身上。這小孩兒啊，把「苟且」聽成「」狗騎啦──

「王八蛋！」村長耐心聽我講完這個無聊的段子，笑著罵我。

罵完感嘆：「在我們這邊，做村長窩囊！」

「什麼意思？」

村長說：「我聽人家說，在北方某些地方，村長比地痞惡霸好使，勢力可大啦！有個村子的山上發現了礦，村長帶領全村人圈地，在有礦的地上蓋房子、栽樹苗。等以後國家來挖礦，一棵樹國家補貼多少錢、房子一平方補貼多少錢，一筆一筆問國家要錢。大點的村子國家得補貼幾個億，整條村子搬遷更多。有的村長像包工頭，是礦主，有的是當地黑社會性質的那種，在基層橫行霸道，老百姓不敢得罪他們──北方有個段子調侃村長，說他們不會數數，連自己到底有多少個丈母娘，都沒弄明白。還有個村的村長出事了，連帶吐出一百多位幹部！他每年從村裡拿五千萬出來打點，很多人栽在他手裡──他可是真厲害呀，還是個瘸子！」

「你跟我講這些什麼意思？」我問。（二六）