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窗外一片潔白，樹上掛滿白雪，好像睡在一個童話世界裡。百合睡得很甜蜜、很踏實。睡夢中她好像聽到什麼聲音，但她沒有動。她翻了一個身，繼續睡著。百合在做夢。家裡開始放鞭炮了，弟弟最喜歡二踢腳和穿天猴。大年三十夜裡十二點，一定要放十二響一個麻雷子，告訴那個叫年的小怪物，我們人間過得喜慶著呢，還要告訴灶王爺，上天言好事，下界保平安。

但她還是醒過來。她聽到了聲音。百合想，也許有人住店。她穿上衣服，來到門前，從百葉窗望出去，見一輛白車在夜光下開走了，好像是西門的車。百合呼了一口氣。這麼早就走了，真是行路人。然後百合就又睡了。百合睡得很踏實。一直到胡安打開門。

胡安到旅店門前嚇了一跳，旅店門前停著三輛白色警車，車頭對著旅店的大門。胡安不知發生了什麼。他下車向門前走，警察 叫住了他，問清他的身分，讓他開門。

見到百合，他們長舒了一口氣。百合睡得有些糊塗，她說警察為什麼來，警察說：你這裡昨晚來的客人是一個犯罪嫌疑人。百合說：是什麼？警察說：他昨天下午在小鎮北的酒吧裡開槍傷了人。

西門還在睡。昨天他喝得太多了。他臨走之前順手拿走百合櫃裡的一瓶中國酒，他回到房間怎麼也擰不開瓶蓋。他就用瓶頸在衛生間的池子上磕了一下，然後他開始喝酒。他從來沒有喝過這麼重的酒。但是很好喝，有一種他不熟悉的濃烈香味。剛開始他不太習慣。但他很快就習慣了，並且愛上了這種味道。他將濃酒倒在杯子裡，一口氣喝下去。酒精緩解了他的憤怒和恐懼，讓佔據在他頭腦中的人和事模糊了。（五）