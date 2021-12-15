王幼嘉／圖

「唉，你還不明白，是一個麻煩東西啊……」她嘆了一口氣。

「媽，你說些什麼呀？你怎麼說這樣反動的話呀！」大川突然將竹筷往桌上一摔，嚇了父母兩人一跳，「那是偉大領袖，是我們心中的紅太陽！你的無產階級感情到哪兒去啦？」

「哼，氣死人了！不吃飯了……」大川「砰」的一聲將飯碗往桌上重重一蹾，猛地跳起身來，飛快地跑走了。

3

這幾個月來，大川變化太大，大得讓劉嫂吃驚。

中學宣布停課那一天，大川提前回來了，興奮得蹦來蹦去，就像過年一樣。

「媽，不上課了，我們不上課了！」他將書包往桌上一扔，就仰叉叉地倒在床上。

「不上課了？那你們幹啥呢？」劉嫂也剛回到家，正在門前給爐子添煤球。

「幹革命，幹文化大革命呀！媽，我要當紅衛兵了，給我做一套綠軍裝吧！我要綠軍裝！」

大川當了紅衛兵小頭目，不但在學校裡鬧，還領著一幫同學到校外去抄家、抓人，勁頭十足。每次回家都眉飛色舞地報告最新革命行動，十分得意。

這兒子過去膽小心善，最近怎麼變這樣啦？劉嫂感到很奇怪：那麼善良的孩子，乍這麼快就變得這樣心狠手辣呀？

劉嫂雖說沒啥文化，僅年輕時剛進廠那兩年，上過幾天掃盲班，但自小就打老輩人那裡，聽說過許多「善人流芳百世，惡人遺臭萬年」的故事和傳說，相信世間因果報應，懂得人要積德行善、敬畏天地的道理，接受不了紅衛兵的殘暴行為。

「你們要講政策，不能用刑罰毒打人啦！誰給你們權利打人呀？」她忍不住數落起兒子。

「媽，這是無產階級專政呀！對階級敵人絕不能仁慈，你幹麼老替壞人說話呀？」大川聽不進去，馬上板起臉駁斥母親。劉嫂說不過他。

石膏像摔壞的事可絕不能讓這愣小子知道，劉嫂心裡想。

4

這包石膏像碎塊得趕快扔掉，扔哪兒去呢？劉嫂闖了大禍，極端焦慮。當垃圾扔吧，拖垃圾車那吳老頭，每次剛扔上車的垃圾他都要馬上翻過遍……劉嫂拿不定主意，好在中午大川在學校、小川在他爸廠裡吃午飯，她有時間出門四處看看找機會。

她拿出買菜的竹籃子，放進布包，用手壓壓平，又取來一塊舊毛巾蓋在上面。

她拉開門，探頭看看院子裡沒人，趕緊踏出門外上了鎖，埋著頭大步往院外走。不想剛出院門，就碰上散步回來的鄰居李大伯，退休 前廠裡的保衛股長。

「李大伯，早！」劉嫂心裡怯怯的，臂挎的提籃不由得往裡順了順。

「噢，劉嫂啊，今天沒上班呀？」老頭子眇了竹籃裡一眼，就進院去了。

她剛轉過街角，突然被人叫住：「劉嫂，上街呀？好幾天沒見了，進來坐坐吧！」原來是土產公司的售貨員李姨，小店裡無人光顧，一個人依在櫃檯後嗑瓜子。

糟糕！這人愛糾纏。「哦，正上班呀？是啊，上街買點菜──哎呀，忘鎖門了，我回去啦。」再往前走肯定會露餡，她轉身就往家跑。

慌慌張張返回家中，她將門閂上，猛跳的心好一會才平緩過來。

帶著這包東西出門，實在太危險。劉嫂將它藏到裡屋床下，歇了一會，提著空竹籃又出了門。她改了主意，打算先找好扔的地方再說。

她去了附近的公共廁所，那裡人來人往，臭氣薰天，糞坑旁兩個農民正舀糞水。要扔那東西，不被人馬上發現才怪哩。

她去了酒廠旁邊的排水溝，但那陽溝太淺，又沒蓋石板。白花花一包東西扔那兒，老遠就能看見。

她站在河邊碼頭石梯上張望，岸邊泊滿木船，過江輪渡一撥一撥不停地上下乘客，江邊滿是挑水夫和洗衣淘菜的婦女。這哪是能扔那東西的地方呀？

她去了幾個大百貨商場，那種地方有大垃圾桶，扔一包東西不會有人注意吧？可拿著掃帚撮箕的清潔工來回走，不停清掃地面，不斷去傾倒，根本沒有不被人察覺的機會。

花了半天多時間，跑得滿頭是汗，也沒找著合適地兒，劉嫂蔫蔫地回了家。正開門時，住對面的趙大嫂拿著個小碗趕了過來，說家裡來了客，肉票早用了，只好點豆花招待，想借點鹽滷，邊說邊隨劉嫂進了堂屋。

趙大嫂拿著鹽滷剛要出門，突然發現平櫃頂上缺了東西，「欸，你們那領袖石膏像呢？乍沒看見那石膏像啦！」

「噢，我娘家大侄子昨天來這兒，看見了喜歡非要不可，讓他請去鄉下了。」

「請去鄉下好，請去了少麻煩。擱家裡萬一不小心摔壞了──那可是天大的禍事呀！」趙大嫂嘴貼近劉嫂耳朵，「我這人心直口快，要不是你，我才不敢說這話呢！」跨出門了，又轉回頭來小聲加了一句：「可別摔壞了！要摔壞了，誰也不敢知情不報──那是包庇，同樣犯法呀！唉，這世道！」她的話讓劉嫂心情更不好了。（二）