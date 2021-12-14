我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

來去曼陀羅（七）

章緣

聯繫上的幾個老友，只要還能來見面的，日子都過得挺愜意，見了面大著嗓門說呀、笑呀，個個語速比她快、精神比她足。她記得當年大家都土得掉渣，現在個個服色艷麗，帶她去的餐廳豪華氣派，清一色外地口音的侍者彬彬有禮。上桌的菜品一道比一道奇巧，或乾冰裊裊冒煙、或捏塑各種山水動物，入口是陌生的繁複滋味，甜還是甜，多了鮮辣和其他。

她住的白鴿鎮，朋友聚會多在家裡，各備一道拿手菜，最常去的餐館也是家庭式的，炸雞薯條、漢堡烤魚，蒸煮得糊爛的蔬菜，餐後甜得嚇人的蘋果派，跟苦咖啡一起下肚，直截了當，不多文飾。她從來沒機會去什麼有情調的地方燭光晚餐。上海的講究和海派，在美食上展現得淋漓盡至，人卻沒記憶裡那種情意綿綿，優雅細緻，連講的上海話都兩樣了。

喬紅芝三十年的美國生活，幾句話交代完，朋友也不多問。從美國回來的人見多了，而且有人的孩子也在美國，掙錢不多，繳的稅嚇死人，看個病要提早幾個禮拜、幾個月預約，去哪裡都要開車，荒涼得很。

「國外的生活就是沒勁，哪有上海好白相？」她們也知道所謂的「天下事」，而且口徑一致。不去煩惱自家以外的事，煩惱也沒用。當年一起讀小說、看電影的文青，退休後，帶帶孫兒，吃點好的、喝點好的，四處白相相，放聲大笑時是那麼理所當然。生活這樣就已足夠，如果想再多、想再深，就是自尋煩惱了。

喬紅芝在沙發上坐下來，她乏了，不知道該往哪裡走去。這裡，古北新區，是當年的那片工地，法國人黑夏告訴她，世界將會不一樣。（七）

道奇 咖啡

上一則

在越南長大的日子

下一則

養寶可夢當寵物

延伸閱讀

我喜歡的感恩節美食

我喜歡的感恩節美食
北京冬奧村「模擬戰」測試 身分一刷全面防疫

北京冬奧村「模擬戰」測試 身分一刷全面防疫
低碳、優美 北京冬奧場館的節儉之道

低碳、優美 北京冬奧場館的節儉之道
皇后區Milea貨車公司高品質服務

皇后區Milea貨車公司高品質服務

熱門新聞

柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

2021-12-12 06:00
日常生活中隨處可見的QR碼，是由日本工程師原昌宏所發明。（美聯社）

「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事

2021-12-07 16:35
「說不完的白先勇」特展展出白先勇在文學、歷史，乃至於推動崑曲復興等相關主題的手稿與珍貴照片。（記者林伯東／攝影）

「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密

2021-12-06 22:23
哈利王子（畫面左上）透過視訊與今年得獎者對話，包括哈利右側的林薇。（取材自林薇臉書）

黛安娜王妃人道精神獎 台灣女孩林薇獲獎

2021-12-09 02:52

人生如戲

2021-12-07 02:00
吳孟芸／圖

女流浪者

2021-12-06 02:02

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠