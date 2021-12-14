聯繫上的幾個老友，只要還能來見面的，日子都過得挺愜意，見了面大著嗓門說呀、笑呀，個個語速比她快、精神比她足。她記得當年大家都土得掉渣，現在個個服色艷麗，帶她去的餐廳豪華氣派，清一色外地口音的侍者彬彬有禮。上桌的菜品一道比一道奇 巧，或乾冰裊裊冒煙、或捏塑各種山水動物，入口是陌生的繁複滋味，甜還是甜，多了鮮辣和其他。

她住的白鴿鎮，朋友聚會多在家裡，各備一道拿手菜，最常去的餐館也是家庭式的，炸雞薯條、漢堡烤魚，蒸煮得糊爛的蔬菜，餐後甜得嚇人的蘋果派，跟苦咖啡 一起下肚，直截了當，不多文飾。她從來沒機會去什麼有情調的地方燭光晚餐。上海的講究和海派，在美食上展現得淋漓盡至，人卻沒記憶裡那種情意綿綿，優雅細緻，連講的上海話都兩樣了。

喬紅芝三十年的美國生活，幾句話交代完，朋友也不多問。從美國回來的人見多了，而且有人的孩子也在美國，掙錢不多，繳的稅嚇死人，看個病要提早幾個禮拜、幾個月預約，去哪裡都要開車，荒涼得很。

「國外的生活就是沒勁，哪有上海好白相？」她們也知道所謂的「天下事」，而且口徑一致。不去煩惱自家以外的事，煩惱也沒用。當年一起讀小說、看電影的文青，退休後，帶帶孫兒，吃點好的、喝點好的，四處白相相，放聲大笑時是那麼理所當然。生活這樣就已足夠，如果想再多、想再深，就是自尋煩惱了。

喬紅芝在沙發上坐下來，她乏了，不知道該往哪裡走去。這裡，古北新區，是當年的那片工地，法國人黑夏告訴她，世界將會不一樣。（七）