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肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

笛子與口琴（二五）

李東文

紅了真好，一天能掙兩萬元！愁啊，這麼多錢，讓我怎樣花得完！

惠融憨厚地看著我笑，像慈祥爺爺看著正在胡鬧的熊孫子。他說：叔呀，我不是要干涉你的生活，雖然我不喜歡你去賣藝，但你一定要賣藝，我也不會再說什麼。反正做什麼是你的權力，你覺得開心就好。

我們父子兩個說完傻話，開始吹口琴。可才吹了一個曲子不到，外面便又變了天，大大的雨點滴滴答答打在屋頂上。

油菜花黃燦燦地怒放，帶來了秋天，原本荒涼無比的小山頭一派喜氣洋洋。別處的油菜花三、四月盛開，廣東的不分季節，種的時間夠長就會開花。村裡花了不少錢搞宣傳，希望吸引遊客，但收效甚微。在殘酷的真相未來臨之前，傻傻的村長跑來跟我展望美好將來。他有許多不乏浪漫的計畫，其中一項與我有關：待到遊人如織時，我立於花叢狂吹笛子，製造如詩如畫的油菜花仙境。

我問：有報酬不？他說：肯定有，我們社會主義，勞動是每個人的第一需要。按勞分配，多勞多得，不勞不得！

我說：行，就這麼幹！

後來油菜花生意失敗，村長心情低落，跑來找我喝酒，時撓著圓圓的大光頭說：虧老本啦！我閒得蛋疼，才整這破玩意。

我順著他的思路扮演事後諸葛亮：「台山就這麼一點大的地方，還大部分都是農村人，哪個稀罕油菜花！」

「這些廢話，你怎麼不早跟我說？」村長罵我。

我笑笑說：「村長您是我們村的最高領導，我不敢啊。」

「媽的──呸！」

為了讓村長開心起來，我給他講段子：

舊社會有個村長愛顯擺，有天去小學視察，同行的還有媒體記者，正好趕上老師正在教成語「一絲不苟」。（二五）

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