掛紅燈籠這件事要兩個人才能完成，因為燈籠太大，一個人拿著燈籠爬梯子是不可能的。每年都是他站在梯子上，百合用鐵叉挑著紅燈籠遞給他，才能完成。這一夜胡安睡得很不踏實，中間他起了兩次夜，去看看女兒，她都睡得很沉穩。

黎明時胡安有些心神不安。天剛開始放亮，他就決定回旅店去。他給孩子留了一張紙條，讓她自己吃一點牛奶 麥片，然後搭巴士去上學。

胡安開車離開公寓時是早晨五點，天還是黑的，好在雪地晶瑩。雪的白光反射著，讓天空好像放晴了一樣。

如果是夏季，道路暢通的時候，從蒙特婁到黑石榴要快很多。冬天道路不好走，輪胎容易打滑。胡安的車開了足有兩個半小時。這時雪已經停了，完全停了。世界好像凝固了，沒有風，也沒有雪花。胡安開始感到自己走在一個琉璃世界，天際線就是地平線。一條無限寬闊的直線將他的世界和遠方分割開來。而高速公路是一條豎線，胡安的車正行駛在一個十字架上。

天空淡藍色。大地雪白，而高速公路是一條黑線。胡安感謝那些除雪的人，他們晝夜工作，才能保證這條高速是黑色的。對於高速上行駛的人，黑色意味著安全。

胡安很快下了高速。公路是雪白的，同大地一樣。如果不是提示盤，胡安以為自己行進在雪地上。他打開交通台，正播放著一段音樂，然後是交通解說，一個人在朗誦魁北克 一首著名的詩。胡安學法語時聽老師講過，後來有人說要把它定為魁北克國歌。

我的家園不是家園，是大地

我的大地不是大地，是白雪

胡安想，這真是白雪的家園，如今白雪封鎖了道路。這樣想時，胡安小心翼翼，卻更堅決地加大了油門。（四）