約翰高中畢業後，就在各種地方打工，一直到三十多歲跟她在一起，薪資不高，甚至青黃不接。等她考出了營養師執照，她成了「掙麵包的人」。約翰可以一輩子租房，但她是中國人，中國人成家怎能不買房？何況有自己的花園洋房，本來就是她的美國夢。

房貸成了重負，有了孩子後，更是捉襟見肘。約翰習慣用信用卡支付，她為那高利息十分煩憂。四萬多的年薪，繳了稅和房貸後，存不下什麼錢。兒子讀大學申請了學生貸款，離家後跟他們的關係就跟朋友一般，彼此客客氣氣，什麼探問都是觸犯隱私。找工作時索性跑到外州，少聯絡，也不給家裡錢。

她慶幸當初沒有生老二，但有時又覺得後悔，也許老二會跟她親？生養就跟人生所有重大抉擇一樣，不知對錯，只能認命。美國的日子就這樣過下去，一切勉強應付，沒有餘裕讓她衣錦返鄉。想到要回上海，她那好面子的脾性復甦了，說什麼也不能坍台，妹妹一家都以為她在美國享福呢！

約翰一走，她便計畫回上海看看。準備工作整整做了一年，商品大打折的節日，感恩節後、聖誕節後、換季和商場周年慶，她逛了又逛，仔細比較，採買打折後的名牌包、圍巾手套、化妝品，給自己置幾套新衣、、新鞋。那些衣服、鞋子全是中國製，這幾年來，商場裡全是中國製的天下，價格中檔，並不便宜。

她還能選什麼？美國製？法國、德國、義大利 製？她在鏡前轉來轉去，腹肥腰圓，大腿肥肉顫抖，兩臂蝴蝶袖，再昂貴的衣服也不好看了。

這些她精心採辦的禮物，回到了上海卻不靈光。（六）