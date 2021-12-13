惠融說，我如果閒得慌，就去幫他賣豬肉。

我說：但你有個幫工，不需要我幫你什麼。

他說：如果你來，我就炒了他。為了你，我什麼人都敢炒。

我笑笑，讓他跟我一起吹會口琴。

不僅惠融、惠珍反對我賣藝，之前採蓮也來勸我別太任性，說什麼都老頭子啦，還到處抛頭露面不像話。我說我就是個任性的老頭，怎麼啦？一輩子做牛做馬，為兒子操碎了心，卻落得如此下場，我還不能任性點嗎？

採蓮說：要不然，你搬來我們家住吧！反正我們的事大家都知道，我這把年紀，也不在乎了。

我看著採蓮有點感動，但沒有答應她。採蓮丈夫去世前懇求她，要等他父親去世以後，才跟我辦證結婚。我說：再等等吧！

為了安慰我，採蓮主動和我恩愛，但可惜我不在狀態，草草收場。老了呀，我這麼對採蓮說。之後採蓮回家，我躺在木板床上，感覺十分壓抑。

我對惠融說，其實我相當享受在街邊表演那種感覺──有人圍觀，有人拍照、拍視頻，感覺自己被關注、被崇拜。人多的時候，甚至以為自己是他媽的藝術家！哈哈……有時候我甚至想，我這一把年紀了，能不能背個包包去流浪？一邊賣藝、一邊旅行，看看外面的世界有多精彩……

有時我也做自己成為網紅的白日夢：我莫名其妙地走紅網路之後，自媒體公司蜂擁而來，我千挑萬選，以每年七百三十萬的價格簽下其中一間公司。一年七百三十萬，算下來平均每天兩萬元！採蓮的家公八十多歲，上面發給他的補貼是每個月一百八十三元人民幣，每年二千一百九十六元。也就是說，我幹一天，差不多等於採蓮家公十年的補貼……（二四）