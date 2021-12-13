我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

笛子與口琴（二四）

李東文

惠融說，我如果閒得慌，就去幫他賣豬肉。

我說：但你有個幫工，不需要我幫你什麼。

他說：如果你來，我就炒了他。為了你，我什麼人都敢炒。

我笑笑，讓他跟我一起吹會口琴。

不僅惠融、惠珍反對我賣藝，之前採蓮也來勸我別太任性，說什麼都老頭子啦，還到處抛頭露面不像話。我說我就是個任性的老頭，怎麼啦？一輩子做牛做馬，為兒子操碎了心，卻落得如此下場，我還不能任性點嗎？

採蓮說：要不然，你搬來我們家住吧！反正我們的事大家都知道，我這把年紀，也不在乎了。

我看著採蓮有點感動，但沒有答應她。採蓮丈夫去世前懇求她，要等他父親去世以後，才跟我辦證結婚。我說：再等等吧！

為了安慰我，採蓮主動和我恩愛，但可惜我不在狀態，草草收場。老了呀，我這麼對採蓮說。之後採蓮回家，我躺在木板床上，感覺十分壓抑。

我對惠融說，其實我相當享受在街邊表演那種感覺──有人圍觀，有人拍照、拍視頻，感覺自己被關注、被崇拜。人多的時候，甚至以為自己是他媽的藝術家！哈哈……有時候我甚至想，我這一把年紀了，能不能背個包包去流浪？一邊賣藝、一邊旅行，看看外面的世界有多精彩……

有時我也做自己成為網紅的白日夢：我莫名其妙地走紅網路之後，自媒體公司蜂擁而來，我千挑萬選，以每年七百三十萬的價格簽下其中一間公司。一年七百三十萬，算下來平均每天兩萬元！採蓮的家公八十多歲，上面發給他的補貼是每個月一百八十三元人民幣，每年二千一百九十六元。也就是說，我幹一天，差不多等於採蓮家公十年的補貼……（二四）

上一則

芳香的茉莉

下一則

不好的考試

延伸閱讀

笛子與口琴（七）

笛子與口琴（七）
笛子與口琴（六）

笛子與口琴（六）
笛子與口琴（五）

笛子與口琴（五）
笛子與口琴（四）

笛子與口琴（四）

熱門新聞

柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

2021-12-12 06:00
日常生活中隨處可見的QR碼，是由日本工程師原昌宏所發明。（美聯社）

「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事

2021-12-07 16:35
「說不完的白先勇」特展展出白先勇在文學、歷史，乃至於推動崑曲復興等相關主題的手稿與珍貴照片。（記者林伯東／攝影）

「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密

2021-12-06 22:23
吳孟芸／圖

女流浪者

2021-12-06 02:02
哈利王子（畫面左上）透過視訊與今年得獎者對話，包括哈利右側的林薇。（取材自林薇臉書）

黛安娜王妃人道精神獎 台灣女孩林薇獲獎

2021-12-09 02:52

人生如戲

2021-12-07 02:00

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？