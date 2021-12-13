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德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

有朋自遠方來（全文完）

草白

它以尖叫、以無節制的扭動、以猙獰的面目──非如此不可，接近某個飛馳的瞬間。

那些畫面在我腦海中迴旋。一幕幕，宛如默片，重複出現。漸漸的，它們播放的頻率與風的速度一致。但我還是看清了。那輛簡陋、破損的板車被裝飾一新，掛上節日的彩燈、太陽能發電板，還有一台木殼收音機。為了一個共同的目標，我和我的新朋友走在一條荒無人煙的路上。

那個晚上，在我左邊，有人在翻跟斗和吃草，在我右邊，有人表演小丑跳舞。

他們旁若無人，做著自以為正確的事。它們既發生在此刻，也發生在遙遠的過去或未來。真正讓我揪心的是，我根本不知自己身處何地。

讓我擔憂的一幕還是發生了。我表演了一幕醜劇，醜到不能再醜，父親在世時常常因此杖責我，恨不得將我打死，罵我是賤骨頭，丟人現眼。他容忍我打架鬥毆、在牌桌上流連，但對此怒不可遏。我忍了那麼多年，道具在箱子裡鎖了那麼多年，那一刻它們自己要飛出來。

從那以後，我再沒有見過那個年輕人，連羅老頭也從我的生活中消失了。一切都是我的錯，是我沒有本事留住他們。

我開始按照魔術書的指示，苦練穿牆術，以至弄得鼻青臉腫、苦不堪言；我還學習如何吞下燈泡，並在肚子裡將它打開，讓整個腹部變得燈火通明。最讓我心心念念的是一種與繩子有關的逃脫術，被拋起的繩子向著天空筆直上升，人們可由此登上繩索，消失在空中。我深信，所有這些魔術，我哪怕只學會其中一樣，就不會落得如此下場。

為了朋友，我還在苦苦堅持。哪怕有一天，我只能獨自創造奇蹟，不為人知，也在所不惜。至少，我努力過了。（全文完）

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