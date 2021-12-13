顏寧儀／圖

百合就笑。百合開汽車旅館 好幾年了，已經習慣了這樣的感嘆。剛來小鎮時，鎮裡的人都很驚訝，中國人來開旅店呢！在這之前，他們沒有見過中國人，那時也沒有人跟妮子玩。後來見到他們吃的食物、看到他們看的電視，才接近他們。他們喜歡電視中的歌，百合唱卡拉OK很好聽。

悠悠歲月，欲說當年好困惑

亦真亦幻難取捨

悲歡離合都曾經有過

這般執著到底為什麼

那一晚西門聽了很多中國歌，後來他有些醉。百合就關了春晚，說春晚結束了，西門這才回去睡覺。

其實很多事情都很奇怪。很多年以後，當百合回憶起她與西門共度的那個雪夜，她驚訝於自己沒有害怕，也沒有防範之心。人常說害人之心不可有，防人之心不可無。自己怎麼就沒有防範呢？大雪天，孤獨的旅店，只有一男一女兩個人，神祕的來客。

當然這是百合的工作，百合就是靠這個餬口。提供食物也是她的工作，但其實她可以給西門一些食物，一個三明治、一瓶水，卻不一定要讓他進來吃飯。不僅進來吃飯，還給了他啤酒，還跟他一起欣賞了中國春晚。甚至還與他交談了一些個人事情。當然百合平日很謹慎，廚房櫃子的夾層放著一把槍──但那天百合並沒有想起這把槍，她甚至忘記了提防這個人。這個人的臉色不太好，有一種蒼白的陰鬱。

也許是因為春晚吧！那種非凡的熱鬧場景、那種大紅大綠的花團錦簇、那種喜慶，好像要穿破屏幕，真切地出現在她面前，讓她放鬆到渙散。

她太喜歡春晚了，這是她異國生活的亮點。她也很想與異族的人一起欣賞春晚，給他們看自己家鄉的節日。自從百合他們來到黑石榴小鎮，鎮上的很多居民第一次認識華人。加油站的臨時工薩麗拉問她是怎麼來的。

是坐船來的嗎？她說。

是坐飛機來的。百合說。

薩麗拉就翹起大拇指，說好。

原來薩麗拉認為坐船的是偷渡，坐飛機的有護照。

薩麗拉又告訴百合說，她認識一個中國女孩，是被領養來的。

漂亮的亞洲娃娃。薩麗拉興高采烈地說。

她的臉像奶油巧克力一樣，她的頭髮又黑又直，還有一個扁鼻子。她一來就像明星降臨，我們都去看她了。

之前你沒看過中國人嗎？百合問。

從來沒有。我小時第一次聽到中文這個詞，是因為我爸爸。他讓我做數學題，我不會，他說你要不做好數學題，要嘛挖一條地道，必須挖到中國去。你選擇吧！

挖地洞到中國？百合不解地說。

這是一個諺語，是說根本不可能實現的任務。薩麗拉見百合困惑的樣子，更開心了。

你挖地道嗎？百合問。

沒有，可我也沒做好數學題。薩麗拉嘆一口氣。如今我想學數學了，可是我爸爸已經不在了。薩麗拉個子不高，紅頭髮，喜歡穿牛仔褲、白背心，頭上繫一條紅花三角巾。百合每次看到她，都想起西部電影。但是薩麗拉不是牛仔，她好看，眉眼間豁達獨立，是瀟灑自如的女性。

當然百合也是獨立女性。薩麗拉聽百合說來小鎮開汽車旅館，就伸出大拇指說：酷！

汽車旅館是辛苦活。淡季沒有生意，忙起來二十四小時工作，只要有客人來住宿，半夜也要爬起來。百合剛來時睡不好，有時被叫醒就睡不著了。但她很快就克服了這種習慣。她在不知不覺中，又回到帶大女兒的時候。那時她的生活是以孩子為中心的，孩子睡她就睡、孩子醒她就醒。如今是有客人她就醒，沒客人她就睡。

汽車旅館就是她的孩子。

那真是和平的夜晚。百合和西門好像都很放鬆、很放鬆，像親人一樣過了一個中國年。他們每個人喝了一瓶啤酒，剛好，是不再感到疲勞的節點。他們談論了一點春晚，她一點都沒看出西門的緊張，他只是有些疲憊。西門說他來小鎮遊玩，在山裡迷了路，飢寒交迫時看到了百合的紅燈籠，在雪地裡像一團火一樣。

八月十五雲遮月，正月初一雪打燈。百合用法語翻譯時有些笨拙。

這種巧合只有宇宙或者引力波能懂。西門不以為然地搖搖頭，他說這毫無依據，沒有科學依據。

吃完飯西門就回房間了，他們並沒有多交談什麼。百合後來回憶，整個過程大概二十分鐘左右，因為西蒙吃飯特別快，幾乎是狼吞虎嚥。這其間百合還接了一個胡安的電話，胡安說：我們到蒙特婁了，一切平安。你也早點休息。百合說有個客人在吃飯。胡安就打一個哈欠。胡安說：那他吃完，你就休息。我明早回去把燈籠掛上。百合說已經掛上了。胡安說：你一個人？百合說：那個客人幫我掛上的。胡安就說好。胡安也沒有提醒百合安全問題。

胡安後來回憶說，他給百合打完電話就睡了。那一夜他睡得不太踏實，他總是夢見百合在掛紅燈籠。（三）