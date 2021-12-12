回教徒不吃豬肉、印度人想要米飯、猶太 人忌食貝類和蝦，哦，他們不吃的東西太多了，她有專書參考，還特別請教了一位猶太教士，他跟她解釋了整整三個小時。因為不僅是動植物、海鮮等有分類和食用部位的講究，還講究處理的方式、有沒有教士祝福等。誰讓美國的猶太人勇於捍衛權利不好「淘漿糊」呢？

如果來了華裔病人，她總會抽時間去探看。有幾回遇上了上海人，一說上海話，就像多年失散的親人。在美國廣袤的南方，前不見古人，後不見來者，兩個老鄉立刻聯手結黨，對峙的另一邊是醫院裡的醫生、護士、技工，是醫院外的世界，甚至是完全不知道她過去的朋友和家人。

她的人生分裂成兩條線。就像地鐵離開市中心，就從地底鑽出地表，她在人生的某一刻，進入另一個完全不一樣的世界，從氣候到語言、到食物、、到生活所有一切，在那個點，新的她成形了，叫做艾蓮娜‧喬，後來叫艾蓮娜‧布來克；斷裂了，但是藕斷絲連。

在夢裡，她走在綠蔭如傘的梧桐樹下，新裁的裙子拂著腿窩，新買的中跟包頭鞋叩叩踩地，一頭柔順的黑髮披肩，繫一條自己縫的髮帶。黃昏了，雄蟬還在聲嘶力竭地叫，那叫聲形成一層膜，包住了她。她走在碧綠生青的梧桐樹下，騎車掠過的年輕男女都忍不住回頭。當她的第二段人生往前走時，她的前段人生隱入夢裡，嘈嘈切切說著家鄉話。

跟約翰第一次見面是在哈根醫院中庭，她在做營養師實習，他因為肥胖 症求醫，需要減掉五十磅。他比她大了十歲，禿頭肥胖，但是一天到晚樂呵呵的。在寂寞到想哭的時候，她靠著他就像靠著軟沙發，不知不覺中陷進去。（五）