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笛子與口琴（二三）

李東文

惠融說：叔呀，既然你是網紅，那你就幫幫我吧！你明天來我檔口前表演，讓他們上傳網路……

我說：其實我還會拉手風琴，不過我的手風琴很久之前就壞了。

「我送你一個新的！」

「不要，不愛拉。」

惠融調侃，說他打算弄個公眾號，把我打造成超級網紅。他和惠珍負責設計上傳檔什麼的，我只需要在鏡頭前整點什麼就行。不用多長時間，我像當紅明星似地擁有幾百萬粉絲，公眾號的點擊率高到嚇人，廣告費也高到連自己都不敢相信，幫人帶貨、自己出貨，努力一點，搞不好能成為台山首富。就算不努力，也能成為梁丙子村首富……

「停下、停下，惠融你正經點！」

事情莫名其妙地變成這樣，我狠狠地出了一口惡氣的同時，又心疼三個小王八蛋。雖然我從來就不是什麼慈祥的父親，但他們到底是我的親生兒子，我曾答應過我死去的妻子照顧好他們。

惠融說：「叔呀，有句話我想說了好久，又怕惹你不開心。」

「你說。」

「其實我也不贊成你賣藝──」

「我賣藝怎麼啦？」

「叔呀，其實我很喜歡聽你吹笛子，喜歡和你一起吹口琴、笛子。但每次在網上看到你的視頻，都感覺怪怪的，好像那個人不是你，不是我自小熟悉的叔。去到現場看你表演，我甚至還有膽戰心驚的感覺。」

「你熟悉的我？你熟悉的我是什麼樣的？」

「你是我們梁丙子村最好的木匠，是農民，不是什麼農民音樂家……」

我忍不住笑起來，又問：「惠融，你什麼時候去街上看過我表演的？」

「前些時候──遠遠地看，沒讓你發現我。惠珍的感覺跟我差不多。有天傍晚你在一中附近表演，惠珍也去看了，躲在同學後面，沒讓你發現。」（二三）

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