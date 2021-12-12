有朋自遠方來（一一）

「我親愛的手風琴，你輕輕地唱，讓我們來回憶少年的時光。春天駕著鶴群的翅膀，飛到了遙遠的地方。」

「過去的事情就讓它過去，我們並不惋惜。嘿嘿！我們深厚的戰地友誼，就在那行軍路上溫暖我們的心。那道路引導我們奔向前方。嘿！哎！那道路引導我們奔向前方！」

「藍色的天空像大海一樣，寬闊的大路上塵土飛楊。穿森林、過海洋來自各方，千萬個青年人歡聚一堂。拉起手、唱起歌、跳起舞來，讓我們唱一支友誼之歌！」

這些曲調喚醒人們心裡沉睡的游魚，它們在風暴 來臨的海面上蹦跳著，試圖躍到半空，去搆大海之上懸垂的明月。鐵器在火焰烤炙下，漸漸彎曲、柔化、變軟。歌唱者的內心因此起了反應，隨著聲音做出各種怪異的、很難被解釋的舉止。

我再一次讓自己出醜了。我像個小丑那樣舞動起來，不管不顧。歌聲激起我飛翔的慾望，我想起小鳥從天空落下，鷹展翅高飛，飛蛾在火焰裡扭動、變形，越來越多的風呼嘯而來。我的身體忍不住化成小鳥、火焰、鷹和風，就此隱遁或逃逸。身體已經暗暗地燒起來，只差一個眼神、一個動作的助燃。很快，我獲得了助燃劑，或許它就來自我自身。

我從箱子裡找出那塊藍色絲巾、一頂小丑戴的紅帽子、一雙紅舞鞋，這就是我全部的道具。它們被冷落已久，蜷縮在角落裡，散發出怪味道。我披了絲巾、戴了帽子、穿了舞鞋，身體搖晃著，在他面前扭動起來。我嘴裡發出尖叫，像猴子、像怪物、像東倒西歪的醉漢，就是不像一名正常的舞者。身體被一陣大風頂起，升至半空，進入風暴之眼，無法停下。（一一）