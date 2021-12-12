顏寧儀／圖

百合踩著高跟鞋，進了廚房。廚房是開放式，可以一邊幹活、一邊看春晚。百合將鴨子從冰箱拿出來，用調料拌好。調料是花椒粉和鹽，一對一的比例，炒香、放涼，然後塗滿鴨身，用力揉，將味道揉進去。這樣每天照料，三天後就可以煮了。周末妮子回來，她最喜歡吃鹽水鴨。

好吃。妮子一邊吃，一邊說。就是這個味道，跟老外婆做得一樣。

外婆做得一手好菜。百合想，大年三十，一定要有水晶蹄膀、梅菜扣肉，還有小雞燉蘑菇。外婆說是滿漢全席，南北大菜。外婆最好吃的菜是甜棗裹花生，將棗子的核摳出來，將花生塞進去，然後過上糖。百合小時候被派去摳棗核，不能破了棗子的外相。百合就抱怨說不好做，外婆說：好吃嗎？

百合就住口，用筷子慢慢挖棗核。好做和好吃，總要選一樣。

百合一邊想著老外婆，一邊做事情。手腳不閒，眼睛也不閒，看著小品來了。今年的小品是賈玲，前幾年是趙本山和宋丹丹。百合喜歡宋丹丹。

百合買這個旅館時，莫妮卡是老闆。莫妮卡是波蘭移民，灰眼睛、尖鼻子，額頭很大，說話時嘴一撇一撇的。

你看她像不像宋丹丹？百合問胡安。

不像。一個中國人、一個外國人，怎麼會像，連眼珠的顏色都不一樣。胡安說。

怎麼不像，百合說，神似。

2

這注定是一個不尋常的夜晚。雪越下越大，很快窗外就是雪白一片。天地像旋轉的一樣，到處是白色的紗霧，後院裡的幾棵松樹也看不清了。本來松樹下還有繡球，如今風吹雪、雪乘風，將院子吹得漩渦一樣，好像有一個無形的手，竟堆起一座小雪丘。繡球埋在雪堆裡，只有一個頂露出來。百合趴在玻璃門上，看那些乾枯的繡球花在在雪中亂抖，卻也沒被吹走。她就繼續在廚房裡切羊肉、穿串。西人喜歡吃燒烤，他們喜歡的串是肉塊之間夾些青椒、洋蔥、紅椒塊，紅紅綠綠的好看。百合不喜歡。她還是喜歡家鄉的串串。去年百合帶孩子回國，朋友招呼他們，在飯店吃完飯，再去吃串兒，好像吃串是餐後餐。

妮子就是那時喜歡上串串。小羊肉用五香粉、鹽、酒醃漬 過夜，烤箱裡烤了才好吃。

百合一個人，一邊看春晚，一邊消磨大年三十。遇到唱歌時她就跟著唱，遇見跳舞時她也扭幾下。在這大雪封門的時候，百合唯一能做的就是自得其樂了。

這時卻響起敲門聲。

百合想今天好奇怪。平日裡一個人都沒有，今天卻有客人來。她擦擦手，踩著高跟鞋，走出去開門。

她先把眼睛貼在貓眼上看，原來是剛來的客人。

請進，她開門說，你要吃東西嗎？

客人進來時有些猶豫。很明顯他與剛來時沒有兩樣，還背著雙肩背包，大衣也沒有脫掉。帽子上的郊狼毛被風吹得豎起來，將他的臉整個包起來。百合也看不清那客人的眼睛。

請進。百合見他不動，以為他不會英語，又改成法語說。

我有很多好吃的東西。今天是我們中國新年。

烤箱裡飄出羊肉串的香味，鍋裡的鹽水鴨已經熟了，散發出鹽和鴨肉的香味兒。那客人猶豫一下，走進來，坐下，把背包放在腳邊。

把外衣脫了吧。百合熱情地說，我給你來一盤兒串串。

焦糖色，烤得恰到好處。邊緣略有些酥脆，裡面卻是嫩嫩的。百合先給他五串，那客人一口氣都吃了，好像只一眨眼的工夫。

你餓壞了。百合驚奇地說，然後又給他五串。

客人不說話，又吃了。然後才說：啤酒。

百合就去拿啤酒。冰鎮的，拿在手心中冰涼。胡安喜歡喝溫啤酒，但當地的客人喜歡冰過的。

那客人一口氣吃了二十個串串、喝了三瓶啤酒後，才慢下來。好像身體才熱了，站起身，將黑色羽絨服脫下來。

百合這才看清他的臉，還是個年輕人呢！頭髮不長，緊貼著腦袋，汗漬漬的。一張長圓臉，極薄的嘴唇，鼻子不很高，有點短平。眼睛卻深凹著，形成某種不對稱。

你還有什麼好吃的中國食物？那人說，嗓子有些沙啞。拿出來給我吃。

百合轉身到廚房，拿出半隻烤鴨。

電視裡正在跳獅子舞，耍獅子是西人最愛看的中國節目。他們喜歡兩樣，獅子舞和划龍舟。

我划過龍舟。那客人說，好像自言自語，又好像猜透了百合的心裡話。

是嗎？百合說。百合從來不多說話。迴避問客人的隱私 ，這是莫妮卡告訴她的祕密。

要和客人有距離。很多客人不喜歡交談。莫妮卡說。

我以前有個同學，叫安，他是中國人。他喜歡划龍舟，我們每周都訓練，還去溫哥華比賽過。客人說，他的眼睛靈動起來。

我也姓安，百合說。

我叫西門，客人說，我們喝一杯好不好？

好啊，我去拿啤酒。

春晚熱鬧起來。小合唱。春晚很少有獨唱了，最少也要有四到六個人一起唱。

西門的臉對著電視，眼睛一直盯著電視。他瞇起眼睛說：好看啊，我想去中國。（二）