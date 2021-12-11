曼陀羅舞蹈房有兩層，一樓是前檯、更衣室、浴室廁所，還有休息區，擺了沙發座，有免費的茶水咖啡 、餅乾糖果。室內裝潢得明亮摩登，牆面上半刷成粉藕色，下半是水青色，掛了幾幀放大的彩色表演照。盛裝的男女舞者被凝結在某個充滿動感的時刻，彷彿可以聽到背景裡觀眾的吹哨和歡呼。

「雷蒙老師，小課學生到了！」前檯小姐說，「在B教室。」

喚作「雷蒙」的男人把她交給了前檯小姐，三步併兩步上樓去。這時有幾個女人下樓來，嘻嘻哈哈，肩背大包，手上拿著太陽眼鏡和水壺，各種細紋斑點的臉龐，此刻汗津津、紅潤潤。

雷蒙笑咪咪地側身讓路，她們親熱地拍他的肩，塗著五顏六色甲膠的手指點在他胸上。學員們在前檯簽字，查問著什麼，送外賣的推門進來。前檯的電話響了，背景是樓上隱隱傳來節奏分明的樂聲……

在一片熱鬧中，喬紅芝想起當年。自己設計舞衣，讓妹妹幫忙裁剪縫製，模仿電影 裡外國女明星的模樣，把頭髮梳起來，無師自通做出蓬蓬裙，偷偷參加朋友家裡的舞會。到了美國後，卻從未跳過舞。

她本來是個最活潑愛玩的女孩，心性高傲、腦子活絡，卻像個蝴蝶標本，被牢牢釘在了一個人口三千的小鎮。她頭腦清楚、做事認真，但沒有一個人，包括她的先生和兒子，知道她曾經是一個什麼樣的人。她個性張揚的那部分、最有喬紅芝魅力的那部分，被異鄉生活完全掩埋了。

上海人出國的越來越多，她在鄰近的大城哈根醫院遇見他們。她是那家醫院的營養師，根據病人身體的特殊需求、宗教上的禁忌、不同族裔的口味，調配病人飲食。（四）