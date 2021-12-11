二勇說：「以後我們負責你的生活費吧！就算他倆都不出，我也給，能用錢解決的問題，都不是問題。」

「那我住哪？」

「住這，山上。」

「滾──」我幾乎是怒吼。

二勇、三勇被我轟小雞一樣轟走後不久，惠融上山。今天有個喜歡他的美女送了他自家曬的小魚乾，他拿一點來跟我分享，同時配上一點半肥半瘦的五花肉，讓我一起蒸著吃。我跟他說了剛才的事，他拿手機 查看一下，哈哈大笑起來。

真沒想到，陌生人給我戴了這麼多亂七八糟的帽子：笛子叔、口琴哥、鬍鬚笛子叔、純真眼神與口琴、史上最帥民樂大師、仙樂飄飄一大叔、最想抱著一起睡的音樂家、被兒子遺棄發憤圖強叔、好想做他的笛子口琴也行，大叔你兒子不要你我要……更多的是聲討大勇、二勇、三勇，好像我三個兒子真是大逆不道似的……兒子們其實不壞，起碼沒有對我惡言惡語。他們只是不讓我搬進他們的漂亮的新居而已。

我從未跟外人提過自己的家醜，但網上，關於我家的事相當詳盡，連潔芳哪年去世都有人知道，而且還添加了不少我本人不知道的「真相」。我和惠融開始時邊看邊笑，後來笑不出來，越往後看越恐懼，那些古怪的文字沒頭沒腦、沒邏輯、沒道理，也不留情面，把我三個可憐的兒子描述成為狼心狗肺的千古罪人。

大勇、二勇是公家人，領導找他們談話，提醒他們注意社會影響。三勇生意做不下去，還被公安 盯梢，打算遠行避風頭。

「我該怎麼辦？」我問惠融。

惠融表示不知道。事情已經失控，誰都不知該怎麼辦，誰也沒法怎麼辦。（二二）