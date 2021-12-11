有朋自遠方來（一○）

兩人嘀嘀咕咕，大伯的名字不時出現在他們嘴邊。而我的注意力全在那個年輕人身上。如今，我已經知道他的名字，但有點不好意思叫他。這些天，我已將過去的荒唐事，一股腦兒抖落在他面前。此刻，忽然有些後悔，不知他會怎麼看我。我偷偷觀察近在咫尺的人，卻看不清他眉睫下垂時的表情。

明天，他們就要離開這裡了。有若干種回家的方式，一是坐火車，K字打頭的慢車可直達那個沿海小鎮，這是最省力的通道；二是長途汽車 ，中間要換乘一次，站內轉換，總費時較火車為少；第三便是由來時的交通工具送回。不知他們會選擇哪一種？

我多想伸出手，將他們挽留，哪怕再多一個這樣的夜晚。我從來沒有體味過這種依依惜別的感覺，它比死亡還讓人悲傷。這個人離開這裡後，馬上就會交上別的朋友，更好的朋友，並將我徹底遺忘。而我不會。

此刻，我真希望自己會一種獨門法術，能在滾燙的木炭或破碎的玻璃上行走，能噴火、會倒立，刃物刺身而不見血，行於水面而不沉。我想表演這其中的任何一種，或輪流上陣，它們堪比小時候所做的「翻跟斗」和「吃草」。可現在，我身無長物，只能自嗟自傷，後悔莫及。

所幸羅老頭帶來了酒，他哆哆嗦嗦地從懷中取出，放於桌面上。黑暗中，他眼裡閃過一絲躲避的神色。人們在心腸鬱結、無法傾訴時，還好有酒。滾燙的酒液化作火焰和閃電在身體裡橫衝直撞，直把人摔得四仰八叉。很快，老老少少，互拍肩膀、互稱兄弟。歌聲從瓶子裡飛出，像不可解釋的魔怔，一條條，輕輕鬆鬆地跳脫出來。（一○）