顏寧儀／圖

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那個客人來的時候，百合正站在椅子上換燈泡。那是魁北克的二月，雪下得正緊，一股風吹過來，對面不見人。馬路被雪覆蓋著，已經與兩邊的大地融為一體。這時門廊的燈卻滅了，百合等不及胡安回來換，自己搬一個梯子去換燈。胡安剛走，明天才回來。

百合和胡安買得這個汽車 旅店，在黑石榴小鎮。鎮子離蒙特婁有一小時四十分鐘的路程。自從孩子上了中學，他們就商量在城裡租個房子，不讓孩子來回跑。一天近四小時的路，實在太辛苦，也浪費時間。有這些時間，作業都寫完了。夫妻倆商量，胡安就留在城裡照顧孩子。胡安是男人，家裡的頂樑柱。他通勤，早晨送孩子去學校，再回來幫百合。

這樣百合就要一個人過夜，在空曠的旅店裡。

百合倒不覺得怎樣。百合天生膽大，身體也好，健康、有力氣。但胡安還是有些擔心，總是叮嚀百合把門關鎖好。

怎樣鎖好？百合好笑地說。開汽車旅館，把門鎖好。就是不做生意了？

胡安就不再說什麼。胡安是個身材單薄的男人，白面書生，還戴著一副眼鏡。百合不一樣。尤其是出國幾年之後，百合的身材越長越像瑪達姆，越長越像當地那些寬腰豐臀的成熟女人。氣色也好，白裡透紅。百合喜歡將一把濃髮揪起來，揪一個道姑頭，看著爽颯。

雖然每天在旅店裡做飯、洗衣、收拾房間，百合卻一直踩著高跟鞋。踩著高跟鞋的百合，幹活一陣風，讓胡安目不暇接。胡安只好忍住不說。在很多時候，百合比胡安更有主意。

今年春節來得早，百合一邊換燈，一邊想。門廊上的釘子有點高，百合踏著板凳，將雙臂舉得高高的，有點吃力。換完燈，百合又想起來掛上紅燈籠。來到魁北克，幾乎告別所有中國元素，今天是大年三十，也沒有法定假期，孩子還是要返校上學，胡安也只好開車走。

百合心裡有點難過，但她很快控制了自己的情緒。掛起紅燈籠就是過年。燈籠很大，她一隻手拎著燈籠，整個身子都傾斜著，一隻手緊緊抓著梯子。她想著怎樣把燈籠掛上去，也許可以托著底部。試了試，有難度。那個客人就是這個時候來的。

他開了一輛白色的車，跟雪一個顏色，在風雪中潛行。百合開始沒注意到，等她回過頭，那人已經從車上鑽出來，站在她面前。

冬季是汽車旅館的淡季，尤其是聖誕節以後，經常幾天都沒有客人。百合最好的生意是在夏天和秋天，夏天小鎮的旅客大多是從美國來的。這裡離美國近，開車過一個橋，就過來了。有時候有客人住宿，是移民時要出境一次，他們就來。過橋蓋一個章，再回來，就合格了。百合想為什麼呢？其實並不需要。人類莫名的規則。

這幾年加元與美元比例越大，美國旅客就越多。加拿大與美國山水沒什麼不同，但在加拿大旅遊便宜多了。秋天是豐收的季節，也是打獵的季節。曾經有客人打熊，他們早晨來到小鎮，晚上回來，很沮喪。

百合問他們打到了嗎，客人說：打到了，可是我們不懂，沒有立刻剝皮。只幾個小時，熊肉就餿掉了。

那是百合旅店第一次接待從中國來打獵的人。

冬天是寂寞的，冬天是潔白的，冬天樹乾枯了，河水也結了冰。百合後院裡的花兒凋零了，只有風吹雪的聲音。一溜小平房的旅店，什麼人都沒有。誰會在這個季節來到小鎮呢？百合望了一眼那客人，見他黑色大帽子邊上是一圈郊狼毛。他背著一個大背包，看起來是遠行人。

你好，百合大聲說。一股風吹過來，截住了她的聲音，在她耳邊響。

那人不說話，好像沒聽見一樣，走到百合身邊才說：住店。

百合想從梯子上下來，但身子轉不過來，就對那個人說：能幫個忙嗎？你用那個鐵叉子，幫我把燈籠掛上。

那個人就用鐵叉子挑過燈籠，掛在鐵鉤上。

卸下燈籠的百合喘一口氣，從梯子上下來，拍拍手，開了門。

房間裡很平常，就像住戶一樣。進門是玄關，過了玄關是食堂。食堂不大，只有五、六張小桌子，拐一個彎兒就是廚房。冬天沒有客人，百合將桌椅都挪過去，貼牆邊，空出一大塊地。電視裡正放著中國春晚，一群穿紅衣服的小孩在舞獅子。

門廊裡有一張半人高的櫃檯，放著鑰匙和登記簿。百合就在登記簿上寫時間，寫完了，把鑰匙給客人。見那客人還戴著大帽子，一個臉龐在狼毛中若隱若現，一雙嘴唇都是幹的。

不知你吃飯沒有。百合說，如果你想吃東西，請告訴我。如果你有食物，也可以使用廚房。你隨意，就像在家一樣。

謝謝。客人嘟囔著說。

一○二房間，出門左手就是。百合說。

那客人轉身走了。門開著，飛進來幾片雪。（一）