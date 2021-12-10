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笛子與口琴（二一）

李東文

「干擾？」

我頻頻上街賣藝，引起了關注。有人人肉我，知道我有三個兒子，也知道我被兒子們遺棄，一個人孤零零地生活在周圍全是墳堆的山上。有好事者甚至跑來，拍了我與墳墓共處一山的照片和視頻上傳網路。然後，三個兒子的黑料，被網上鍵盤俠扒了個底朝天，輿論一邊倒，三個王八蛋被罵慘啦。

我說：「怪誰？隨便你們哪一個開門讓我住進去，就不會有今天的局面。」

二勇說：「大哥讓你住，我就讓你住。大哥不讓，我也不讓。」

三勇說：「大哥、二哥讓你住，我也讓。大哥、二哥不讓，我也不讓。」

血壓飆升，猛拍桌子怒吼：「滾──」

大勇、二勇是正常的工作，頂多被上司責駡幾句。三勇就不同了，撈偏門，比如組織賭局、倒賣擦著法律邊緣的什麼東西。走紅網路後，被公安關注，據他自己說，無論去哪裡，似乎都有人盯梢，所以他準備去外地避一避風頭。

三個兒子中，我最疼愛三勇，但此時我只是冷冷地盯著他，沒有說話，也不知能說些什麼。二勇出生後不久，我們不打算再要孩子，潔芳做了結紮手術。沒想到結紮完了回家才發現，潔芳又懷孕了，是結紮前就懷上的。我們認為，既然老天如此安排，那我們只好多要一個孩子啦。

兒子們說的，全都與我有關，但我又像在聽他們說另一個陌生人的事。

「你們到底想要我怎樣？」我問。

「我們希望你做個普通人，別做什麼網紅。」

「又不是我自己弄的，關我什麼事？」

「你不去城裡顯擺，不就什麼事都沒了？」

「我得掙錢吃飯，什麼也不幹，你們想讓我餓死嗎？」（二一）

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