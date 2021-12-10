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有朋自遠方來（九）

草白

我飢腸轆轆地靠近；像狗，鼻息咻咻，迫不及待。可是，屋裡沒有點燈。山下的世界早已燈火通明，這裡卻一片黑漆漆。推門進屋，才有微弱的亮光來到面前，它們由白色燭光、煤油燈的暗光以及灶膛裡跳動的火焰──組成一個不甚分明的世界。

保險絲燒掉了，也有可能是線路老化了。鎮上的電工喝醉了，要明天才能過來。」羅老頭輕聲說道，似乎為此感到抱歉。我試了試，自然也沒能讓屋子恢複之前光亮。

黑暗中似乎有什麼東西，把人慢慢逼到一處坐下。我挨著年輕人，羅老頭挨著老人，短短三天，倒像是度過了很多年。我們彼此熟稔，氣息相投，恨不得日子像白日裡的流水與雲影，就此緩緩悠悠過下去。那張櫸木餐桌，還是大伯親自打造的，此刻正好適合四人對坐。或許，他早已料到這一天的到來，才讓我等在這裡。說不定他一直在暗處看著我們呢。

除了鹹肉萵苣菜飯，還有一大碗紫菜蝦米湯，來自海邊的湯。我們看著碗裡的米飯、湯上瀰漫的熱氣，但看不見彼此的臉。感謝停電之夜，讓我們彼此隱藏、彼此照見。喧鬧聲隱隱地從山下傳來，但離得很遠，比完全的寂靜更讓人安心。

遠道而來的客人，一老一少，本來頗有些拘謹，此刻卻被某種突如其來的東西分了神。所有人除了眼下正在使用的鼻子、眼睛、嘴巴，好似還有另一副鼻子、眼睛、嘴巴，正在被這個夜晚之外的東西占據著，身不由己。

迷迷糊糊中，我注意到羅老頭的身體，向著老人所坐的位置越靠越近。自從老人來到此地，他便陪在這裡。（九）

保險

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