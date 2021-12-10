吳孟芸／圖

2

「小喬、小喬，你醒著嗎？」

「嗯。」

「做夢了嗎？」

「你發癡嗎？」

「怎麼了？」

「你知道我不做夢，你也不做，你知道得清清楚楚，我們不做夢了。」

「哎，我只是想跟你講講話，這裡就阿拉兩家頭。」

「有什麼可講的。那封信，那麼短，我怎麼從美國回來跟你見了面，怎麼又回去了，一句不提。我只知道，我是個很有吸引力的女人，如果你的回憶沒錯。要當個女人，就要當個有吸引力的女人，三十年後還能讓人牢牢記著，對吧？但是，你才是主角。」

「什麼主角，我這個上海老頭，懷舊得一塌糊塗，被時代拋在了腦後。不像你，在美國住了這麼多年，你還跟我學過英文呢，現在我可不好意思跟你講英文了。」

「不要客氣，這是你的舞台。老婆、台灣的爸爸和弟弟，這是一家子呢！你有曬台、那些書、那把藤椅，有很多故事，我什麼都沒有，就是你的回憶，一封開了頭的信。」

「幸好有這回憶，要不我們怎麼能重逢？此情可待成追憶，只是當時已惘然……」

「調個頻道吧，已經到了惘然的時候，還念念不忘做啥？自從我們重逢，你顛來倒去就是這幾句。」

「能怪我嗎？這些就是key words，必須被反覆咀嚼。」

「你讀了一輩子的書，難道不能從讀過的書裡，得到一點跟女人聊天的靈感？」

「你想聊什麼？聊美國？」

「聊聊古北吧！」

「古北？」

「是啊，我當年跟你提過古北新區的開發，你台灣的弟弟用美金在那裡買了公寓。他可真是第一個吃螃蟹的人。」

「古北，外國人住的地方，我從來沒去過。大上海，上海大，我的生活圈就在這一塊。」

「三十年，那裡也成老區了吧。我都飛去了德州，你竟然不搭個地鐵 、公交，去那裡瞧瞧。」

「有什麼好瞧的，我對這個世界沒什麼好奇心了，只有對你……」

「你那時，有沒有想過要親親我、抱抱我？你老婆總在生病，在房間裡躺著。」

「小喬，你、你真的變成美國人了。問這種問題，也不害臊？」

「是個男人，都會想的吧？」

「我……」

「如果你是男主角，我希望你不要那麼退縮。上海男人就是這樣，總要我們主動。」

「你當年那麼任性、那麼美，如果你給我發發翎子，說不定我會鼓起勇氣？」

「是嗎？老婆怎麼辦？我馬上要出國了。」

「當年可能不敢，現在就難說了。我有什麼好怕的？兩手空空，只有風燭殘年。你讀過川端康成的《睡美人》嗎？我現在能理解那種渴望，想碰觸年輕的肉體，就像乾渴的魚想要回到水裡去。」

「沒讀過。不過，在青春的肉體前，我們只能自慚形穢吧？被太陽曝曬後的魚乾，回到水裡還能活嗎？」

「你心情不太好，是吧？」

「謝謝你終於注意到了。我心情怎麼好得起來，懸而未決，我的過去和未來一片迷霧。」

「你要耐心點，我相信再等一段時間，就有眉目了。」

「看來你已過七十，我說不定五十好幾，都過了最好的時候了，還等？」

「不管你幾歲，在我眼裡都是『任是無情亦動人』。女人的美不在五官、皮膚、身材，不是一樣樣分開去看，是整體。整體的感覺適意，那就是個讓人心動的女人。」

「我還是比較想知道我的一生。自從那個雷電交加的晚上，我做為喬紅芝醒了過來，你跟你的世界就在我眼前。我不知道該怎麼活成喬紅芝，因為我只在你的記憶裡，還有一封開了頭的信。」

「這不是你的問題，我有同樣的困惑。但是以我讀書的經驗來看，我們是活在這個故事裡，這不過是故事的一個章節，之前和之後，也許會有別的文字，書寫了我們想要知道的事，讓我們的人生得以完整。等著吧！除了等待，我們又能做什麼？」

3

一家商鋪的玻璃門被推開，走出一個年輕男子，白色短袖上衣貼在身上，顯出勻稱的胸肌和臂肌，腿的比例很長。他往馬路這邊走過來，步伐大且快，抬頭挺胸，模樣敏捷，有種說不出的蓬勃帥氣。這人過了馬路，直奔她所在的地方。

便利店的自動門打開又關上，喬紅芝毫不掩飾地盯住來人。只見他臉龐瘦削，頭髮兩邊剃得只餘青皮，頂部頭髮濕漉漉顯得特別黑，不知是髮油還是汗水。他到店後的冷飲櫃去，一會兒拿了兩個海苔飯團和一罐冰紅茶過來結帳。

她側身盯著他的背影，脊背挺直，而且臀部挺翹。這是最吸引她的男性部位，挺翹結實有彈性，那是無堅不摧的馬達。從臀部到大腿那段圓弧線，相當於女人胸口的半圓。

「哀額，儂哀個飯團拉阿里搭諾額？」喬紅芝的滬語吐音慵懶。

「哦，那邊。」男人有明顯的閩南口音，一筆勾消他外表給人的都會時髦感，就像個鄰家的大男孩。

「好吃嗎？」喬紅芝改用普通話追問。

「呃，還不錯。」男人遲疑了一下，往店門走。

「前面那家店是什麼？你剛剛走出來的那裡。」

「哦，是我們的舞蹈房，曼陀羅，教國標、拉丁，有興趣歡迎過來參觀。」男人有一雙清俊的單眼皮，鴨蛋青的眼白，帶著討好的微笑，似乎很習慣跟阿姨輩打交道。

喬紅芝綻開笑容，「好啊，過去看看叫。」（三）