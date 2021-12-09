「年輕時喜歡做夢，現在夢醒了，發現我跟他根本不是一路人。硬綁在一起，精神受折磨。」

「人到中年，還談什麼精神？夫妻兩個不過是利益共同體，互相能取長補短，就是好夫妻。」

「顯然我跟洪力不算是利益共同體，所以不是好夫妻。既然貌合神離，中年人又個個固執己見，那我只好走開，去過自己的生活。」

「我是累了，現在只求孩子平平安安，其他的都好說。」

女兒在家裡玩了一次讓大人提心吊膽的失蹤後，辛籽跟許偉強取得了和解。許偉強說他現在戒酒了，有個親戚愛喝酒，患上肝硬化，最近去世，對他刺激很大。讓他一下子感到人生短暫，生命脆弱，應該珍惜當下。

辛籽聽了大受感動，她答應老公回家來，每月付他錢，給孩子輔導功課。反正她到外面請家教，也是得花錢，而且家教的水平不見得多高。許偉強沒再提離婚的事，之前辛籽數落老公的種種可惡不堪，只要不離婚、只要能保住房子，她現在什麼都可以接受。

她眼看顏清凡準備離婚，一個人帶著孩子過，覺得她很可憐。她知道洪力公司做得還不錯，認為跟他離婚太可惜。為什麼不能為了孩子忍一忍？聽說在美國上藤校，一年光學費就得五、六萬美金。顏清凡當了這麼多年的家庭主婦，一個人負擔得起嗎？

顏清凡卻說，她寧願過自己能把握住的生活。孩子上名校當然好，即使進普通大學，讀他喜歡的專業，比方學獸醫什麼的，也很不錯。（六五）