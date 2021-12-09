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笛子與口琴（二○）

李東文

大風穿過竹子與竹子的縫隙鑽進院子，發出一陣又一陣古怪的聲音。村長壓低聲音問我：「你住在這裡，有沒有鬧鬼？」

「天黑了呀──」我拖長了聲音。

村長一愣之下，怒吼：「真有鬼──嚇死老子啦──」

因為喝了酒，我變得比平時敏感，被村長的鬼話炸一炸，全身汗毛倒豎。看樣子，村長也被自己提出來的傻問題嚇到啦。

天真的很黑。村長老婆每隔十分鐘打一次電話催他回家。我提醒他趕緊回家揍老婆，明天離婚。村長說，這個女人要不得，必須要離婚，聽老同學的！

酒喝到一半，被村長老婆攪了局──我們自己想像出來的鬼也有一點責任──不過癮，我在床上烙餅子，內心像生了個炭爐子，又癢又燥熱，十分難受，天快亮了才睡過去。可沒睡多久，就乍屍一樣驚醒。我夢到了父母和死去的妻子。他們三個全都愁眉苦臉，像有千言萬語要跟我說。

清醒以後，我在心裡犯嘀咕：死去的老婆還留在梁丙子村的山上，入我夢中來我能理解。父母的墳已被建祥遷去永久墓地享福了呀，怎麼還能在這山上顯靈呢？

建祥上次一口氣買下十幾個永久性墓地，先人用去六個，他兩公婆、他兒子一家三口、未出閣的女兒，都有一個。剩下那些，不知是他用來倒賣，還是留給還未出現的女婿以及尚未出生的孫子們。人家看不慣建祥的做法，當成笑話說給我聽，但我笑不出來。

二勇、三勇回來梁丙子村，要求我停止賣藝。大勇沒回來，打了電話跟我提同樣的要求。

我有點莫名其妙。

兒子跟我抱怨，他們的工作和生活已經被我嚴重干擾。（二○）

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