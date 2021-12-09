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阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

有朋自遠方來（八）

草白

乍一聽，以為他說的全是客套話，這裡不僅沒什麼好玩的，還讓人感到厭煩。所謂小鎮，不過是兩座大山之中掘開的一道豁口，唯一充滿生機的是那條河。可連它也不願久留，從鎮子外邊匆匆跑過，一路奔流入海。可從他的神情、語氣中，我隱約覺得這裡的一切並非一無是處。

那天，我們走累了，坐在離塑料廠不遠的山坡上，看著一群孩童在田埂上追逐、嬉鬧，將楝樹的果子往對方身上拋擲。他們的歡笑聲漸漸隱去，傳到很遠的地方。

我指了指那個天藍色的廠房，告訴他自己就在那裡上班。我要上三種班，日班、夜班和中班。我最喜歡的是上夜班。這樣，我就不用走在深夜的馬路上，撞見那些像夜遊神一樣到處晃蕩的人。過去，他們是我的朋友。如今，他們像遺棄一艘破損的船隻，將我摒棄在他們的生活之外。

一開始，我戰戰兢兢地向那人展示自己當年的英勇事蹟，生怕被人誤會成自大狂在吹法螺。我說，世人以為歌舞廳、遊戲室、麻將館是最為混帳、墮落之地，卻不知那裡面的人有著常人所不及的坦誠相待與惺惺相惜。「天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往」，只有那裡面的人還在演繹什麼是肝膽相照、榮辱與共。

年輕人被我的觀點震住，頻頻點頭，像初出茅廬者聆聽大俠口中的江湖過往，卻來不及分辨眼前之人會不會是故伎重演的江湖騙子，早已陷了進去。在他面前，我心裡的惴惴不安，漸漸消失。

我們趕在天黑前，回到伯父的房子裡。羅老頭已經在了，他煮了一鍋子鹹肉萵苣菜飯等著我們。老遠，我就聞到香味。（八）

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