吳孟芸／圖

當他在她面前，維持著臉上淡然的微笑，捲舌鬆唇吐出英語時，他暗自嘲笑自己、可憐自己。他是不是個偽君子？不，經歷過長時間的心靈禁錮和思想箝制後，他歡喜自己的心還是活的。他看著她，就像從暗室走到太陽底下，光線刺激得眼睛都要睜不開。美，讓人嚮往，就像書裡描繪的那一個個高貴的肖像，那些遠大的理想、劍及履及的行動力和純潔的心靈。

當現實經由江敏的尖叫呻吟再度襲來，他闔上書本，盡自己的義務。經年累月，有時他懷疑自己的腦子是不是也生毛病了，他需要有桃花源：書本、小喬，現在是這個曬台。

他撫摸著藤椅扶手，那裡因長年的手澤而呈暗褐色。每當他因為一段文字、一段記憶而心潮起伏時，他那爬滿青筋、褐斑密生的手，顫抖地來回撫摩這扶手，那熟悉的手感有一種讓他回到現實的力量。關於這把險些被投擲到火堆裡的藤椅，他有故事可以講，就像關於臥室裡的兩張單人床，一張床上堆著的書和長抱枕，另一張床上的女人和藥品……都有很多故事可以講。

過往歷史燒成灰，灰燼被穿堂風颳到半空中，一朵朵冥界的花，悠悠蕩蕩，落地前便四散碎裂。那年頭，這裡、那裡常會升起一個火盆，擲進各種寶貝，火越燒越旺，映著盆邊一對對布滿血絲恐懼的眼珠子。過去的事想起來便手足冰冷，太陽穴青筋一跳一跳。但現在大家不談這些了，悔恨或仇痛，不談了。故事，只能是遙遠過去的事，遙遠得事不關己，雲淡風輕。

小喬離去後，他一度常想起，不知她在新世界裡過得如何。他從中年往老年走，她從青年走向中年。時間慢慢把她的影像淡化，像單位裡接收的傳真，不多時字跡便模糊了，有些小心收著的文書，幾年後皆成白紙。此情可待成追憶，只是當時已惘然！新時代的誕生陣痛連連，他在時代的浪潮裡起落，只能隨波逐流。但是當她的聲音在電話那一頭響起，他立刻又記起，小喬，三國裡的美人，當年和姊姊大喬同為戰俘，嫁作人婦為人母，之後守寡，家道中落。

就在小喬出現前後，親眷街坊老同學們，有人開始收到對岸寄來寫著繁體字的信。近半世紀的別後故事，這裡和那裡的，快速如電般在信裡交換傾訴和懺悔，每行字都載滿了淚水和嘆息。在某一天的早晨，這樣的一封信也被慎重地交到了母親手中，寫信人是柳台生，他聞所未聞同父異母的弟弟，比他小了十歲。

父親還活著，在台灣曾任職於航空公司！結婚了，有一子二女！兩岸開放探親，柳台生要陪著父親回上海……那真是一段五味雜陳的日子。

見面時，父親柳儒奕講著一口帶有寧波口音的老上海話，他原是小時候跟著父母兄姊，從寧波到上海討生活的。他的那一大家子人都不在了，只餘一個變樣的妻、兩個陌生的兒子。他不是哭泣就是發愣，眼睛充血發直，人處在極度興奮和失落的半瘋狂狀態，以至於兩個月後回到台灣，一病不起。

柳雲生做為長子，為了逃到台灣的父親吃了不少苦頭，姆媽心中更是不甘。而父親的台灣太太，拒絕承認上海這個家，因為當年父親自稱單身未娶。這些不甘和恨意有如地雷，一不當心便引爆出控訴和怨尤。於是，後來的溝通都經由柳台生。

柳台生出生於小康家庭，成長於經濟起飛的台灣，未經苦難故心腸柔軟。當時台胞身分享有特殊照顧，他出於同情和補償心理，挺身為他們解決住房問題。幾經交涉，柳家的老房子優先落實政策，還給了他們。當時還不能買賣房產，柳台生以台胞身分，用美金在古北置了一套公寓，一平方米八千元的天價，大家都看不懂這生意經。惟獨柳雲生心裡一動，因為小喬跟他說起過這古北新區。

古北區塊是農田荒地，市政府圈出一塊地，準備平地起高樓，對象是外僑和外國人。這種做法上海人不陌生，早在租界時期，法國、英國 、日本等都在上海圈地蓋房。洋人和富商走了，留下他們華美的洋樓接受時代的淘洗。各種居民的入住，風雨和運動，洋樓傾頹壞毀仍屹立不倒，直到翻身的時機來臨。後來的上海人和外地人，遂可以對著它們感嘆，拍照留念。

房子是最好的歷史見證，因為更好的歷史見證是會死亡的。當他們未死之時，不見得有機會開口。

預設需求、創造需求，上海很多房子是這樣建起來的。後來證明柳台生押對了寶，古北新區供不應求，漲了十倍不止。不過，上海各地房價 都漲了數倍。柳雲生這套舊房子位於舊時法租界，「上隻角」地段，不單是上海人歡喜，那些懂經、有文化的外地人和外國人也都歡喜，豈是沒有歷史的新古北可以比擬。

柳雲生的思緒遠兜遠轉，終於回到了現在，回到手中這封信。他撕開封口，小心翼翼展開裡頭的信箋，那是一封電腦打印出來的英文信：親愛的布魯斯，這是封遲到三十年的信，我不知道該從何說起。我很難尋到合適的語言，沒有相應的語言，這些感覺就沒有了著落。讓我先說這個吧，人生能有幾個三十年，真高興再見到你……（二）