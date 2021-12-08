「媽媽，許心超應該在家裡。」吉米打來電話，告訴顏清凡。

「真的、假的？」

「我想是真的。剛剛看手機，發現她在朋友圈裡，發了兩張牛肉夾餅和奶茶的照片，拍攝背景像在家裡。但她很快刪除了。」吉米說。

顏清凡趕緊把這個消息告訴了辛籽。辛籽激動地說：「她很喜歡吃牛肉夾餅和奶茶，經常在家點外賣上來。這個孩子跟我開什麼玩笑？我在家裡每個角落都找遍了，沒看見她人呀。」

辛籽叫許偉強趕緊開車，帶他們回家去找女兒。顏清凡不想夾在他們夫婦之間，提前下車。

沒過多久，辛籽發來微信 說，許心超果然待在家裡。她因為不想學琴，竟然藏到了大床底下。

為感謝他們幫忙找到女兒，辛籽送來一大包口罩 ，顏清凡到大門口見她。她們站在路邊一棵大樹下，她笑說：現在人人戴著口罩，熟人都快認不出了。她有個同學轉產口罩，她買了好多，準備送給好朋友和女兒的老師。

虛驚一場，女兒沒事，辛籽看起來心情很好。

顏清凡說：「我明天回美國，先處理車禍的事，然後就準備向洪力提出離婚。」

辛籽被口罩遮住一半的臉，只剩下一雙睜大的眼睛。她吃驚地問：「親愛的，你開什麼玩笑？」

「你看我像開玩笑嗎？我想了很久，是認真的。」

「顏清凡，親愛的，我早就知道，你看著不吵不鬧、不聲不響，但是會突然來一個大動作。你真的想好了？」

顏清凡點了點頭。

「洪力身上到底有什麼壞毛病，你非要跟他一刀兩斷？離婚對你和孩子有利嗎？」辛籽問她。（六四）