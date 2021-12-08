話簍子村長嘴裡念念有詞，說什麼如果不是這些墳，在這山上住著，真是浪漫如神仙，有點世外桃源的意思。小黑悄沒聲息過來，舔村長穿著拖鞋的腳。村長嚇得跳起來，以為地下有鬼，伸手上來摸他的腳。

我說：眼看就要冬天，到時候我若被凍死，你記得跟大勇、二勇、三勇，要點錢回來，給我風光大葬！

接著我摘下臘肉、燻肉、臘魚，摘點菜，準備轟轟烈烈地弄點下酒菜。村長回家取酒。村長家的好酒喝不完，我還在村裡住的時候，經常去他家蹭酒喝。

我想做個燻肉炆冬筍乾，可是想不起冬筍乾放哪了。正犯愁的時候，聽到潔芳說：「在米缸。」過去一看，果然在。

然後我想，這筍乾硬邦邦，我要煮到猴年馬月！潔芳又說：「用六十度的熱水泡軟再煮，容易爛。」我依指示操作，果然是個好辦法。

「潔芳，要不然你出來幫我煮吧──」我扭頭看著她的墳頭說。

突然颳起一陣風，把灶火吹得亂搖亂晃，火星 子劈啪亂濺。

我有個二勇家淘汰下來的電磁爐，可以用來炒菜。不愛用，總覺得用那玩意炒出來的菜不香。山邊竹子、雜樹多，隨便走一圈回來，就夠幾天的燒柴。

村長不僅帶來了酒，還有幾個辣鴨頭。破村長成天說，沒有鴨頭，簡直喝不下酒。

喝著、喝著，村長伸手指指旁邊說：「剛才有鬼風吹過來，我感覺後背涼兮兮的呀。」

我順著村長的手指望去，看見亡妻的墳墓，壞壞地說：「我也覺得她離我這麼近有些邪乎。現在更離譜了，把她的墳圈進院子中，相當於家中有個墳！」

村長大笑。（一九）