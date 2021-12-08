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世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

有朋自遠方來（七）

草白

當年，是負傷的伯父將他從死人堆裡背出來，走了三天兩夜，才找到隊伍。戰爭結束後，他們約定每年冬至前後，海裡的大魚肥美之時相聚一次，由行動自如的伯父去往老人所在的海邊村莊。這個約定除了中間有一年因暴雪流產外，幾乎從未中斷過。

去年冬天，老人斷腿的殘根部開始隱隱作痛，他買來藥酒噴在患處，仍不見好轉。他一邊忍受著身體疼痛，一邊等待伯父的到來。好不容易熬到春天，他說服侄子帶他出門。

侄子讓他坐汽車去，但他死活不肯，非要躺在那輛平板車上。好幾次，筋疲力盡的侄子差點將他丟在鄉間小路上，拂袖而去。

年輕人一邊玩手機遊戲，一邊向我訴苦。

「別人還以為我們是乞丐呢，就差往我們的板車上扔錢了。」

「你幫我勸勸他，回去的路上，還是坐車吧！」

「對，應該坐車。還是坐車方便。」我笑笑望向老人，他正安靜地坐在伯父曾經坐過的椅子上。當我望向他的時候，他也望著我。他對我笑了笑，一種淡淡的驚奇落在那張皺紋密布的臉上，像是流浪已久的人忽然找到久違的庇護所。

老人在伯父的房子裡坐了三天。

我帶著年輕人，在瓦當鎮上也晃蕩了三個白天。我決定把從小到大走過、玩過的地方，都指給他看看，也算是我對過去所行的告別禮。他對任何事情都表現出勃勃興致，好像我的過去是一個巨大的寶藏，能給他帶來無盡的歡樂。

我問他是不是去過很多地方，不然怎麼什麼都懂。他說自己去過最遠的地方就是這裡，他沒想到這裡會這麼好玩，和自己居住的海邊一樣好玩。（七）

汽車 手機 庇護

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