吳孟芸／圖

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柳雲生找了個有空位的桌子，坐下來，把號碼牌放桌邊。對面是個老太，稀疏的灰髮剪成齊耳，一邊掖在耳後、一邊垂下來，只要她一湊近調羹，就幾乎要沾到裡頭的湯和小餛飩。好吃伐？他想問，出於一種善意的搭訕，察覺自己也有好幾天沒有跟誰真的說上什麼話。老太一直垂著眼睛，專注地吃著，餛飩送進嘴裡抿呀抿的，沒有咀嚼。

他的小籠上桌了，服務員掀開蒸籠，取走號碼牌。小籠並未如他所期待的冒出騰騰熱氣，不燙嘴的小籠湯包，怎麼會好吃呢？老太這時抬頭，看了一眼小籠。他覺得老太一定了解他的心情。這附近的早餐店一家家關門遷走，租金 漲了或是整理市容，他覺得像是送走了多年的好友。這家早餐店也顯現了幾分要結束的意思。

吃過早飯，柳雲生在附近街道走一圈，這是多年的習慣了。天氣不好時，他就在客廳裡伸手彎腰動一動，也只能這樣保健了。什麼都不怕，就怕生病。想到生病，立刻覺得孤絕，缺少幫忙的人。

弟弟一家是所餘不多的親人，但是分房產時鬧得不愉快，平時少來往，過節時兩家一起在酒店裡吃飯，他請客。有時也要在紅白喜事上碰面，紅的少、白的多。一方面年紀大了，熱鬧喜慶的地方嫌吵，而跟親人、老領導和老朋友告別的最後機會不好錯過，也算演練揣想一下自己躺在那裡的情景。

他沒有生養，別人攜家帶眷，彼此參考經驗相互競爭，他袖手旁觀。但是他也不輕鬆，半輩子陪著江敏，一個在瘋狂邊緣掙扎的伴侶，這種經驗耗盡了他的心力。上帝是公平的。他記起讀過的一些英文書，裡頭總是說到上帝，而中國人說的是命。

大門口有三個信箱，底樓、二樓和三樓，一樓一戶。以前還有奶箱，每天早晨有專人送鮮奶，後來改買超市裡冰凍的牛奶，倒在杯裡，在微波爐裡轉轉。信箱也不是天天開，報紙停訂了，且不說報社關門的關門，手機裡一天二十四小時有各種即時資訊，誰還看報？他是留戀報紙的，跟留戀紙質書一樣，即使報上讀不到想知道的。街角本來有一個閱報欄，他經過時會瞄上幾眼，現在也不見了。

也沒人寫信，信箱裡總是空的，或是被塞進廣告。這封從太平洋彼端來的信，素白藍紅條邊的航空信封，不知何時就已經躺在信箱裡。

柳雲生等老伴躺在床上安靜下來，循樓梯上到曬台。天氣好的時候，他喜歡上曬台來看看大上海。醫院、學校、大小馬路和新舊里弄，市景一直在變化，老房子一區區、一批批拆掉，時新的大樓平地而起。上海三年一變，把對城市有深情記憶的老人，不留情地拋在腦後。

他在落著都市塵埃的藤椅坐下，不急著打開手中的信箋。七十歲是一個坎。古人說「人生七十古來稀」，或說「人生七十才開始」。都有理，依他的體驗加點注解：七十後身強體健、耳聰目明的人少了，從此開啟老人的生涯。他六十歲退休時還精神旺健，看書旅遊。雖然老伴的精神毛病時好時壞，他請了鐘點工保母，給自己爭取了一點自由的時光。

他這輩子一直是勉力頂風而行，近三十歲時才終於回到上海，回到親人身邊。這樣一個連上海戶口都沒有的上海人，幸而遇見了紡織廠裡的模範工人江敏，靠著她單位的幫忙，才把戶口檔案遷回。吃了千辛萬苦，他骨子裡還是文人，一回到上海，又拿起筆。白天在廠房裡跟機器打交道，晚上讀英文、寫文章，有一天突然被調到了出版社。

從美國德州 寄來的信，不用拆也知道是誰。喬紅芝，他總是喊她小喬。不分男女，年輕的都是姓前加個小，顯示年輕、資淺或親密。但他樂於喊她小喬，是暗暗把她跟三國那個美人相比。「遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間，強虜灰飛煙滅。」小喬的美，襯托出周瑜睥睨群雄的盛年。

喬紅芝經熟人介紹，來跟他學英語。她活潑嬌俏，笑意盈盈，一高興起來，從那牛乳般白的皮膚下透出紅暈。夏日露出的渾圓雙臂和結實的小腿，曬了太陽也是白裡透紅。她坐在他那堆滿書籍雜物的家，眼睛裡的光和那瑩瑩的膚色，把斗室照亮了。

當時，江敏的精神狀態已經時好時壞，一犯病就無法工作。原本也是為了生存才走到一起，興趣、愛好沒有一點相合。江敏是居家過日子的女人，沒發病時裡裡外外井井有條，能把一個銅錢掰成兩半過日子，螺螄殼裡做道場。她有這股精明煙火氣，讓他可以躲在身後看書寫字。

小喬不一樣。她是聰明的，但也是做著夢的。他曾經被迫離開家鄉十多年，深知這輩子絕不想再離開，世上沒有哪個角落像上海這樣貼心適意。苟全於亂世，不求聞達於諸侯，他夾著尾巴做人，只求世界任他安靜看自己的書。但是，他不能不愛慕一個有夢的生命，她沛然的生命力，那麼美、那麼任性，振翅待飛的狀態讓她整個人都是浮動的、不安的，充滿了危險。從這隻即將遠飛之鳥的身上，他預見一個不同世代的到來。（一）