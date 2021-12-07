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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

中年心事（六三）

海沂

看上去一切都比他住在這裡時，更加雜亂無章。

他撇撇嘴說：「你真有錢！整天逼著許心超學這學那，我看你是不把孩子逼瘋不罷手。」

「又沒花你的錢！你要是能耐心輔導她功課，幫她把成績搞上去，我用得著逼她學豎琴，靠才藝上高中嗎？不都是為了孩子能進好學校，將來有好前途嗎？」

「你們都冷靜，不要吵，先想想怎麼找到孩子吧。」顏清凡接著說：「記得上次我們一起去海邊酒吧，許心超說她喜歡那，想對著大海寫作業。」

「對、對，我們趕緊去海邊酒吧找找看。」辛籽焦急地準備出門。

他們三個人上了許偉強的車，直奔海邊。顏清凡從包裡掏出一張海邊酒吧「滄海一杯」的名片，打電話過去，問那裡的服務生，是否見到一個少女來過。辛籽搶過手機，語無倫次地描述著許心超的特徵。服務生回覆說，他們今天一個客人也沒來。

他們仍不死心地來到海邊酒吧，樓上樓下、裡裡外外地看一個遍。許偉強更是跑到海邊礁石上去搜尋，辛籽和顏清凡跟在後面。

「記得前兩天，許心超對我說，媽媽，你好好珍惜我吧！要不了多久，我可能就會消失得無影無蹤。我恨透了這操蛋的生活！」辛籽抹著眼淚，對顏清凡說：「你說，我女兒會不會想不開，去尋了死？」

顏清凡勸她：「許心超看著那麼活潑開朗，不會出事的。她可能只是一時不想練琴，找個地方躲起來了。」

「真的？你真這麼想？那麼你說，這個孩子會躲到哪裡去呢？」

辛籽望著分不清海水還是天空的遠方，長嘆一聲，她覺得身心交瘁。老公靠不住，女兒又不爭氣，自己整天奔波，到底忙啥呢？（六三）

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