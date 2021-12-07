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在山上住的時間越長，我的東西越多，屋裡擺不下。不少挺值錢的東西，冰箱、電鍋之類的，也放在外面的長條案板上。臘肉、臘腸、臘魚、燻肉等等就不用講了，風鈴一樣於屋簷下掛得到處都是。單憑一條不會說話的狗子看沒門的家，我覺得這樣下去不行，太容易招賊，去砍竹子做籬笆，給自己弄個小院子。

我是想把院子做大一點的，但已經去到墳邊，再往外擴展一下，就把人家的墳也圈進來啦。砍竹子的時候突發奇想，連頭帶根也挖了些竹子。

惠融抽空來幫我一起弄，村長也來了。話簍子村長人還未走到，就喳喳呼呼瞎嚷嚷，說什麼如果不是看在老同學分上，必定要上報上級管理部門，你這是非法佔領國有資源！

「什麼國有資源？」惠融問。

「土地。」村長說，「中國所有土地屬於國家，我們只有使用權，沒有所有權。」

「謝謝你了呀，村長！」我說，「像我這種命運悲慘的人，如果不是有你這位大領導做靠山，早就活不下去啦──」

惠融說：「村長叔，你上山找我叔，到底有什麼事？」

村長說：「事倒沒什麼事，但是沒事，我也要每隔一段時間，來看看你叔是不是還活著！做為村委主任，關心每一位村民的生命和財產安全，是我不可推卸的責任。」

「村長你奶奶的！」我大聲接話，「報告村委主任大人，本老頭暫時還活著！」

我們幹活的時候，小黑瘋狗一樣狂吠亂叫，屋子東邊、西邊吠，南邊、北邊又吠，聒噪到令人心煩，喊牠又不理人。

大家一邊說話，一邊抓緊時間幹活，半天工夫把剩下的工作完成。惠融回去賣豬肉，我與村長繞著屋子轉圈，欣賞自己的手藝，小心不讓自己踩中別人的墳頭。（一八）