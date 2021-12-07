顏寧儀／圖

神農氏滿懷絕境逼出的信心，紅色，怒氣的、叛逆的。少女把他從樹裡拉出後，他逞強地站著，把肺裡的液體咳到她臉上。

或許是昨日早夭，他在樹裡生養得更久，力量暴戾地在身裡流竄。破曉前他已決定給自己最後一次機會，認真嘗百草。既然逃離命運不成，那最後一次順服。

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時候到了。女孩伸手抹了抹臉。

幹，好啦，我知道！

天一樣灰濛濛的，神農氏十七號被帶到那片草地上。

「神農氏十七號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

少女咬字清晰地念完一成不變的話，就離開了。

神農氏十七號抱著頭努力回想，前幾天吃到的草哪些有毒、哪些能食。他為植物一一命名，拔下腿毛、腋毛、陰毛、頭髮搓成繩索，用打結來記憶。等繩索不夠了，他咬尖指甲，在無毛的大腿上刻出符號。吃一種，記錄一種。血液順腿滑下，到一半就乾掉。痂成的疤像圖騰在他身上生根發芽。

血沾上指腹，滲入迴圈的溝槽。

神農氏十七號喘氣，一橫一豎地鑿。他刻遍四肢，準備刻肚腹時猶豫了。

他終可理解，一塊豐饒的大地是如何逐漸乾涸，榨取自身讓未定的草地蔓延。地漸轉枯竭，而未知的種類只是越來越多。

神農氏十七號的雙腿、雙臂已黏滿血塊，他以為換自己指派名姓，以為從觀察升格為記錄書寫，就能解答。但大地寫的，仍是茫然。

他忍不住了。站起身捏緊拳頭，全身的痂劈劈啪啪龜裂，滲血，大地乾渴陣痛。他朝烏雲吶喊，榨出多於軀殼可容納的聲音，多到震碎喉結。喉結碎片刺進氣管，吶喊轉成滴落血色的嚎叫。

烏雲沒有動，那時的風也沒有，一切靜止。神農氏十七號並未震動任何事物，只讓他喉嚨腫脹，酸液滲出。

神農氏十七號一屁股坐下，他不叫了，開始笑，肩膀抖動，喉頭已無聲響。明明還沒下雨，他已看見自己溶化後的骨骸，雨滴落下，從眼睛跑出來，滴上草地。

無聲的笑聲中，大雨落下。

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神農氏十八號自己掙出樹幹。樹迅速凋萎，但他看得出樹幹有著女性的形，除了枯葉，枝頂還有著糜敗的褐色花穗。少女點點他肩膀，他轉身，微微俯視她的臉。

時候到了。

天一樣灰濛濛的，神農氏十八號被帶到那片草地上。

「神農氏十八號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

「妳的歲月與我相反吧。」神農氏十八號第一次注意到，少女有雙憂悒的眼睛，幾世滄桑滿溢。

讓我走吧。

所以，我到底是誰？妳呢？

好吧，我知道妳不能浪費言語在我身上。

少女盯著神農氏十八號，就只盯著看，或許看得太久了些。

她的腿部先轉，再來是臀、腰、肩、頸，離去。

神農氏十八號忍受著飢餓，漫無目的走著。他觀察自己的皮膚，痂已褪去，露出初生的粉紅色嫩皮。他一不注意，被條橫亙的草莖絆倒。他看了看，莫名熟悉。

他展開虯結的草團，意外發現它墨綠的莖上有許多繩結似的瘤，繩結的織法他認得。他更努力掰開。

裡頭是尚未草木化的黑色體毛。

神農氏十八號向後跌坐，腦子紊亂，望著毛髮與草地。草莖插進地裡，燠熱的風吹過來，葉片伸長，黏膩地搖晃幾下。

「第幾號十八號……」神農氏十八號喃喃自語，伸手摸摸自己的頭，同時另一手搓揉葉片與土，讓指尖努力感受、比對。

髮、毛囊、頭皮、頭骨。細長葉片、軸根、褐黑而溫暖的土壤，像誰的頭皮。或許是十七號的，還是他的。

然後神農氏十八號將雙手掌貼上大地，用力壓緊。

他聽見很輕微，但很確定的捶打聲，那共鳴在他頭骨裡迴盪。他知道也有人輕輕撫觸著他髮旋。他知道。

神農氏十八號躺下，頭碰頭，面對天空。他閉起眼睛，就只專心跟隨那穩定的節拍，怦怦、怦怦。他背後被敲打得蓬鬆，像是天上那些雲的觸感，有種所有草色都比不上的美麗顏色鋪上自己。他溫暖起來，飢餓減輕。

微笑，十八號笑了。他任憑背後的草長高，托著他向上。風吹過草，波浪著成為真正的海洋。沒有流血，海鹽的味道揉進他頭髮。

他不管雨滴打在身上，這次他沒有溶化。

經過一夜的雨，第二日他漂浮在一頁頁海浪上。他看見，無比湛藍的天。

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他擱淺上一座小島。他坐起，發現腹部膚色轉回暗沉，塊塊粉紅皮膚覆滿鹽的結晶，像鱗片。

他看著指紋，幸福地笑了。好美，你還是不變。

腸胃突然一陣絞扭，他轉為蹲姿，急速腹瀉。凝膠狀糞便裡，鑲嵌著粒粒粗黑硬物。十七日累積的種子，繁星點點。

虛脫後，他慢慢踅過沙灘，一頭雙耳的野獸靜定地等著他。

他盯著獸，突然感到極度乾渴。

「在小島沉沒前，你能用所有材料建造房屋。」

野獸頓了頓，繼續說：

「有巢氏一號。」（下）