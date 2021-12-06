許心超說琴譜找不到了，辛籽幫她找出來。接著女兒又說她想先洗個澡，辛籽幫她拿出換洗的內衣、內褲。女兒說她有點頭暈，要先躺下休息一下下。辛籽心裡知道女兒在找各種藉口，拖延時間，不想練琴。

她強忍住不發火，說：那好吧，我先洗，但是你今天必須好好練琴。看看，只有不到兩個月的時間，實驗中學樂隊就要測驗你的水平。你彈不成調子，學校怎麼錄取你？你不著急嗎？我天天為你操心，著急得睡不著覺！許心超像一個木頭，對媽媽的話毫無反應。

「親愛的，別哭。她一個女孩子，能去哪呢？會不會找她爸爸了？要不，你還是報警吧？」

「我已經報警了。給許偉強打電話，他不接。怎麼辦呢？我要瘋掉了。」

顏清凡聽辛籽電話那頭的聲音，彷彿能看到她焦慮抓狂的表情。女兒是她的命根子，是她一切的希望。

「別慌，我過去陪你吧！」顏清凡安慰她。

「親愛的，我真的撐不住了，你快點來吧。我們小區沒有大門，監管的不嚴，進來沒問題。」

平日裡車水馬龍的大街上，一夜之間變得十分安靜，半天看不見一輛車來。好在辛籽家離得不遠，顏清凡一路小跑趕到她家，看見許偉強也在，她頓時覺得自己多餘。

許偉強很不自然地朝她點點頭，說：「許心超這幾天有沒有什麼反常舉動？說過什麼不正常的話沒有？」

「沒有呀。她還是跟以前一樣，不想上學、不願意學琴。」

許偉強站在客廳裡環視四周，鋼琴放在角落，上面胡亂堆放著琴譜，課本、漫畫集、充電器、頭卡髮帶、化妝品，還有過期變質的零食。沙發上躺著大提琴和五顏六色的衣服，豎琴立在窗前，十分顯眼。（六二）