《射鵰英雄傳》中的黃藥師，一邊到處找女兒，一邊吹這曲子。採蓮說：「你該吹些歡快的曲子。」

我們回到人多的地方。人民廣場與通濟河邊交界的地方長有兩排大榕樹，長長的鬚根從半空垂下，像暗黑沉鬱的、分隔陰陽兩界的簾子。地上跌有不少榕樹漿果，有的黑紅、黑紅還很完整，有的被踩扁了貼在地上，顯得很髒，難看。人們三三兩兩坐在樹下的石凳上，少部分人在低聲私語，大部分人低頭看手機 ，短視頻莫名其妙而且十分惡心的聲音此起彼落。

我突發奇想，在面前擺個裝衣服的空紙袋，吹〈西海情歌〉、〈牧歌〉、〈鴻雁〉……

觀眾漸漸多起來，我吹夠了笛子吹口琴。有人往紙袋子扔零錢！有人拍視頻。

自從搬到山上，我沒剪過頭髮、沒剃過鬍子，現在的我長髮及肩，紮個時尚 丸子頭，臉上鬍鬚半白，像流浪藝人，也像半吊子道士。一個滿頭白髮的老頭，大概六、七十歲，給五十元請我吹〈揚鞭催馬運糧忙〉。

我跟老頭坦白，那個曲子難度太高，我吹不來。老頭慈眉善目，說那就換一首，隨你選。我選了抒情的〈夜空中最亮的星〉。吹完為了表示對老頭的感激，又加吹一首〈莫斯科郊外的晚上〉。他們那個年代的人喜歡蘇聯歌曲。

我用這筆意外之財，請採蓮吃晚餐，然後與她去酒店，度了一個又溫馨、又淫蕩的夜晚。

此後我時不時跑到縣城和鎮上賣藝，不僅掙到一點小錢，還掙來了小名氣。人們一見到我拉開架勢表演，就掏手藝拍照、錄影，上傳網路。

我去得最多的是城北市場。這是台山縣城最大的菜肉市場，人來人往十分熱鬧。城北這一帶有不少人認識我，準確說是認得我，以前我經常來這裡賣菜。（一七）