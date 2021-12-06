自大伯過世後，這個人就變得有些怪異，整天拿著釣竿坐在水邊，釣鉤上根本沒有裝餌料，能釣到魚才怪呢。

我已經在伯父的房子裡住下，但我一點也不想打掃房間。我總覺得，自己隨時可能離開這裡。最多一年，一年之後，我肯定不在這裡了。我一直想離開瓦當鎮，從前是放不下那幫從小玩到大的朋友，現在，沒什麼捨不得了。

要說還有一點點不忍，那就是阿輝。我記得他在我最難的時候，幫過我。那段時間，父母親要和我斷絕關係，不讓我進門。他把我藏在他家的閣樓上，給我送吃的、喝的，還給過我錢。如果能把大伯的房子順利賣掉，我打算留一些給他。

但賣房子的事兒並沒有那麼容易。幾天前，我在塑料廠外面的場地上又遇見夏小樂，叫住了他。這一回輪到我發急了，「關於房子的事，我可以寫一張條子，將這個事情定下，到時候再過戶。你看怎麼樣？」

他支支吾吾，一會兒說蘇葒出遠門去了，等她回來再說，一會兒又讓我去找別的買主，可能他們更需要。

看來傳言是真的，他們都說蘇葒跟一個開卡車的外地人跑了。那個卡車司機原本是給夏小樂送貨的，沒想到，一個拉貨的到頭來卻把人也給拉走了。瓦當鎮上的人看見這一男一女站在貨物旁邊交談，兩個人的身體越湊越近，就像一朵並蒂蓮，有說不完的話。

冬天過完是春天，轉眼間，大伯已經離開三個多月，我在機器轟鳴的車間裡也待了三個多月。我沒有像人們預料的那樣半途而廢，但也沒能就此洗心革面、重新做人。我仍然不甘心。我可以容忍三班倒、怎麼也睡不夠、很累很累的體力勞動，但無法容忍生命中沒有一個朋友。（五）