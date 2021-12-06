顏寧儀／圖

身體亦逐漸成形。我被壓縮到樹幹上的一囊腔室，手腳開始長出，脊椎排列，細髮悄悄在頭頂旋轉開來。

我等待長大。首次知道何謂長大，與等待。

遠方亮了，感覺得到，有巨大的氣息騰空升起。那吐息飽脹著能量，接近矗立的樹，撫摩，能量的掌紋使我顫慄。我還未意識過來，一雙有溫度的手已經滑進樹洞，握緊我折在胸前的手，用力向外拉──

時候到了。

嗯。

天一樣灰濛濛的，我，神農氏十三號被帶到那片草地上。

「神農氏十三號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

有著衰老聲音的妳走開了，留下我一人，站在一望無際的草原。草色從金黃到天藍，偶有波浪起伏。

妳的聲音似乎年輕了些。

我又開始嘗百草。

●

我花了頗長時間咀嚼與觀察，反正也只有這兩件事好做。從自己身體開始，透明的核心、褐黑的四肢、會伸長的毛髮，青苔般潮濕的鼠蹊與腋下。

我很喜歡自己的手指，妳看指腹一圈圈，好美的圖案。總覺這一切都可以用此解釋，不斷互相包裹的迴圈。

至於食草。葉子有軟嫩的，也有角質的，上頭有對稱的線條，紋路賁張的那些通常都不厚實，邊緣鋸齒，或者銳利。咀嚼時容易刮破舌頭，吞嚥因而帶有海味。

海於我很抽象，它只在痛苦時出現，波動的性質類似草原，可是情緒沒有。

紋路細微，甚至於不明顯的那些，厚實像天上從沒有撥開的雲，氣味多汁而模糊，難以言喻。

我也吃了幾把土。渣渣的，味道不是很好。

反覆的腹痛、乾嘔，偶爾吃到甜美的草葉，卻再也找不著一模一樣的植物。

那天，十三號，我被溶成一坨爛泥。

●

時候到了。

「那個……」

天一樣灰濛濛的，我，神農氏十四號被帶到那片草地上。

「神農氏十四號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

等等妳要去哪。有著低沉聲音的妳走開，我跟上去。

「妳不說話嗎？」問句「啪嗒」落在草地上，伴隨腳步聲響著。

「你可以試遍所有的草。」

如果我不想試，怎麼辦？妳說話啊！妳從哪來、為何我要吃草、要吃到什麼時候，為何每天早上脊椎格格地埋進我的背脊，為何從樹裡被妳拉出來時，我感覺樹也在痛，為何雨滴在皮膚上溶蝕的味道像焚燒過後的土壤，為何妳天天離去好像不在乎我即將的死期？

啪嗒、啪嗒、啪嗒。

妳繼續走，沒有回頭，任憑我跟著，前後地問那些不會有答案的問題。

……我姓神農氏，妳呢？至少告訴我妳是誰吧？

那我的名字呢？

求求妳，就跟我說我的名字就好……

妳終於停了下來。妳的頭頸先轉，再來是肩膀、腰、臀、腿，很節制的。

讓我走吧。

那是我聽過最殘忍的一句話。

●

所有的草在膝邊掃動。風黏膩地吹過來。

那天，十四號。我眨眨眼，看見死亡來到了。

●

時候到了。

嗯。

天一樣灰濛濛的，我，神農氏十五號被帶到那片草地上。

「神農氏十五號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

妳說。是的，妳說。

●

咦，妳有在聽嗎？怎麼不動了？

神農氏十五號的手放開女孩的手腕，轉而推推她，「噗」一聲，一些土塊隨著根噴濺起來。她跪坐的膝蓋與腳踝冒出鬚根，大腿已開始纖維化，臉仍維持著初生青苔的神色。少女的手仍有餘溫。

少女手冷了。大雨也落下。神農氏十五號來不及看到，少女的長髮經過大雨澆灌後，開出穗狀、比眼睫毛還細的藍紫色花。

●

一切都膠結在一起，滑膩黏稠，沒有窒息因為沒有呼吸。他冥冥然立在凌晨與白天的交界。

記憶加速撞回來，神農氏身形越趨完整，他在腔室裡就能感覺到腿上毛髮刺出再蜷曲，硬塊從羊水結晶而出，塞進他的氣管與肩胛骨。身體在變形，神農氏想，這一切也該跟著改變。

每次近乎致命的絞痛在神農氏腦裡重播，他害怕，極度懼怕，等會就要──他如此命名──分娩而出了，去承受尚未命名卻已指定給他的苦楚。他抗拒日復一日，如同抵抗將他拉出樹的子宮，的少女的手。

神農氏十六號四肢跪伏在樹旁，咳出肺裡的黏液。少女靜靜立在一旁，等他嘗試幾次後自己站起。

●

時候到了。

……

天一樣灰濛濛的，神農氏十六號被帶到那片草地上。

「神農氏十六號，一樣，在……」

神農氏十六號不待少女說完，就發瘋似地往反方向跑，橫越過廣袤的草洋，他逼迫自己不可以停下。

他誕生的樹不見了，無法定位。他不管，撒開腳步只是跑。他的汗讓自己滑跤，他喘著氣，站起來繼續跑。透明的腸胃皺縮、肌肉 尖叫，然後被自己分解，最後神農氏十六號筋疲力竭倒在看不見盡頭的草原。

那天沒有下雨。（中）