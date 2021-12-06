神農氏十七號（中）
身體亦逐漸成形。我被壓縮到樹幹上的一囊腔室，手腳開始長出，脊椎排列，細髮悄悄在頭頂旋轉開來。
我等待長大。首次知道何謂長大，與等待。
遠方亮了，感覺得到，有巨大的氣息騰空升起。那吐息飽脹著能量，接近矗立的樹，撫摩，能量的掌紋使我顫慄。我還未意識過來，一雙有溫度的手已經滑進樹洞，握緊我折在胸前的手，用力向外拉──
時候到了。
嗯。
天一樣灰濛濛的，我，神農氏十三號被帶到那片草地上。
「神農氏十三號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」
有著衰老聲音的妳走開了，留下我一人，站在一望無際的草原。草色從金黃到天藍，偶有波浪起伏。
妳的聲音似乎年輕了些。
我又開始嘗百草。
●
我花了頗長時間咀嚼與觀察，反正也只有這兩件事好做。從自己身體開始，透明的核心、褐黑的四肢、會伸長的毛髮，青苔般潮濕的鼠蹊與腋下。
我很喜歡自己的手指，妳看指腹一圈圈，好美的圖案。總覺這一切都可以用此解釋，不斷互相包裹的迴圈。
至於食草。葉子有軟嫩的，也有角質的，上頭有對稱的線條，紋路賁張的那些通常都不厚實，邊緣鋸齒，或者銳利。咀嚼時容易刮破舌頭，吞嚥因而帶有海味。
海於我很抽象，它只在痛苦時出現，波動的性質類似草原，可是情緒沒有。
紋路細微，甚至於不明顯的那些，厚實像天上從沒有撥開的雲，氣味多汁而模糊，難以言喻。
我也吃了幾把土。渣渣的，味道不是很好。
反覆的腹痛、乾嘔，偶爾吃到甜美的草葉，卻再也找不著一模一樣的植物。
那天，十三號，我被溶成一坨爛泥。
●
時候到了。
「那個……」
天一樣灰濛濛的，我，神農氏十四號被帶到那片草地上。
「神農氏十四號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」
等等妳要去哪。有著低沉聲音的妳走開，我跟上去。
「妳不說話嗎？」問句「啪嗒」落在草地上，伴隨腳步聲響著。
「你可以試遍所有的草。」
如果我不想試，怎麼辦？妳說話啊！妳從哪來、為何我要吃草、要吃到什麼時候，為何每天早上脊椎格格地埋進我的背脊，為何從樹裡被妳拉出來時，我感覺樹也在痛，為何雨滴在皮膚上溶蝕的味道像焚燒過後的土壤，為何妳天天離去好像不在乎我即將的死期？
啪嗒、啪嗒、啪嗒。
妳繼續走，沒有回頭，任憑我跟著，前後地問那些不會有答案的問題。
……我姓神農氏，妳呢？至少告訴我妳是誰吧？
那我的名字呢？
求求妳，就跟我說我的名字就好……
妳終於停了下來。妳的頭頸先轉，再來是肩膀、腰、臀、腿，很節制的。
讓我走吧。
那是我聽過最殘忍的一句話。
●
所有的草在膝邊掃動。風黏膩地吹過來。
那天，十四號。我眨眨眼，看見死亡來到了。
●
時候到了。
嗯。
天一樣灰濛濛的，我，神農氏十五號被帶到那片草地上。
「神農氏十五號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」
妳說。是的，妳說。
●
咦，妳有在聽嗎？怎麼不動了？
神農氏十五號的手放開女孩的手腕，轉而推推她，「噗」一聲，一些土塊隨著根噴濺起來。她跪坐的膝蓋與腳踝冒出鬚根，大腿已開始纖維化，臉仍維持著初生青苔的神色。少女的手仍有餘溫。
少女手冷了。大雨也落下。神農氏十五號來不及看到，少女的長髮經過大雨澆灌後，開出穗狀、比眼睫毛還細的藍紫色花。
●
一切都膠結在一起，滑膩黏稠，沒有窒息因為沒有呼吸。他冥冥然立在凌晨與白天的交界。
記憶加速撞回來，神農氏身形越趨完整，他在腔室裡就能感覺到腿上毛髮刺出再蜷曲，硬塊從羊水結晶而出，塞進他的氣管與肩胛骨。身體在變形，神農氏想，這一切也該跟著改變。
每次近乎致命的絞痛在神農氏腦裡重播，他害怕，極度懼怕，等會就要──他如此命名──分娩而出了，去承受尚未命名卻已指定給他的苦楚。他抗拒日復一日，如同抵抗將他拉出樹的子宮，的少女的手。
神農氏十六號四肢跪伏在樹旁，咳出肺裡的黏液。少女靜靜立在一旁，等他嘗試幾次後自己站起。
●
時候到了。
……
天一樣灰濛濛的，神農氏十六號被帶到那片草地上。
「神農氏十六號，一樣，在……」
神農氏十六號不待少女說完，就發瘋似地往反方向跑，橫越過廣袤的草洋，他逼迫自己不可以停下。
他誕生的樹不見了，無法定位。他不管，撒開腳步只是跑。他的汗讓自己滑跤，他喘著氣，站起來繼續跑。透明的腸胃皺縮、肌肉尖叫，然後被自己分解，最後神農氏十六號筋疲力竭倒在看不見盡頭的草原。
那天沒有下雨。（中）
上一則
知名主持人蔡康永：菜不光是好吃 還要能帶動氣氛
下一則
FB留言