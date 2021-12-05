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密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

中年心事（六一）

海沂

她馬上去看Q城新聞，政府說目前本市沒發現病例。老媽退休前在醫院化驗科工作，講究衛生，從抽屜裡翻出幾只口罩，讓他們出門時戴上。

沒過兩天，老媽住的院子被封閉了，出入必須戴口罩、進門必須測體溫。雖然離著中部大城很遠，一時間也鬧得人心惶惶。顏清凡看著微信朋友圈裡，國內、國外發來的各種消息，有的驚悚恐懼、有的熱血鼓噪、有的絕望悲痛、有的令人氣憤。不管怎樣，顏清凡已經在心裡打定主意，提前飛回美國，然後向洪力提出離婚。

突如其來的疫情讓她有正當藉口不回婆婆家。她電話告訴洪力準備提前返美，洪力說她反應過度，瞎折騰。

她上網幫老媽買來一大堆米麵肉蛋和乾鮮水果蔬菜，又跑去附近藥店買酒精和八四消毒液。問了三家藥店，要嘛賣完了，要嘛門口豎著「酒精、八四消毒液，暫時無貨」的牌子。幸好家裡還有一瓶酒精。

「許心超在你家嗎？是不是跟吉米一起跟貓玩呢？」

辛籽突然打來電話。

顏清凡馬上問吉米。今天許心超有跟你聯繫嗎？

吉米說：「昨天她說，想過來看看查理，又擔心守住大門的人不許她進來。」

「許心超不見了，我在家洗完澡出來，發現她沒影了。」辛籽焦急地說。

「現在到處封城、封小區的，她能去哪裡？」顏清凡安慰她。

「可是我家裡四處都找遍了，就是沒見她人影。我給她打電話，不接。給豎琴老師打電話、給我媽打電話、給我所知道認識她的人打電話，他們都說沒見她來。三個小時過去了，她音訊全無，你說她去哪了？不會出事吧？我快急瘋了。」辛籽說著，哭了起來。」

吃過午飯，辛籽催女兒擺好琴譜，趕緊練琴。（六一）

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