採蓮臉紅紅的在一旁亦步亦趨，低聲嘀咕：「廣場怎麼會有保安看守？」

「橡膠跑道是用來跑步的，小電車會弄壞它。」我跟她解釋。

採蓮翻個白眼說：「我又沒跟你說話，你不要搭訕我。」

推車沿通濟河往東，我少年時練笛子的地方走去。

從小學開始，我就對音樂產生了深厚的興趣。初一時想學樂器，沒有錢，買幾毛錢一支的小竹笛吹著玩。後來用壓歲錢買好點的，死皮賴臉向音樂老師討教，去圖書館 借音樂方面的書自學。

由於害羞，不敢在到處都是人的學校練笛子，傍晚騎車來到通濟河邊人跡罕至的地方吹呀吹。夏天蚊子咬得難受，冬天河邊風大，沒練一會，手指頭就凍得僵硬，每次練完肚裡都裝有許多冷風，三天兩頭鬧感冒……

口琴則是高中時無師自通的。有時我甚至懷疑口琴算不上一種樂器，太容易學會了。中學階段我是學渣，同時也算得上校園名人，因為幾乎每個晚會我都上台表演。

採蓮問我幹麼不考音樂學院，就算不考音樂學院，讀音樂師範也不錯。當時我們班主任也這麼跟我講。由於用了太多時間在音樂方面，我的文化科成績很一般。十幾歲的時候，我對音樂實在是太過癡迷，很複雜的五線琴譜張嘴就能唱。但是考音樂學院，會吹笛子、會看五線譜還遠遠不夠。

我問父母，能不能請個音樂老師給我輔導一下。我爸原本同意，後來打聽到一堂課要一兩百元，氣鼓鼓地罵我不識好歹，讓我有多遠滾多遠。

「之後的事情你就知道啦，高中畢業以後，如我父母所願，我去學手藝，做木匠，二十歲不到結婚──」

然後我用新買的笛子吹〈碧海潮生曲〉。

採蓮說這曲子太悲傷，她聽得心慌。（一六）