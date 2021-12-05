「我老早就知道這件事。每年冬天，你大伯都要離開瓦當鎮，短則七、八天，長則半個月。他從不告訴我，他去了哪裡。一開始，我以為他是去看望某個相好。我就打趣他，可以把女人接過來一起住啊。

「後來，我才慢慢明白過來，沒有哪個男人會對一個女人如此情深意重。有時候，我真的很想知道那個人是誰，他與你大伯到底是什麼關係。

「這幾天，我有個預感，那邊的人馬上就會找上門來。可能就在這個春天，也有可能是夏天。反正，過不了多久，他們就會過來的。」

我並不知道大伯每年冬天外出的事，在此之前，我還以為他足不出戶呢！他到底去找誰？我們家的親戚不是住在瓦當鎮，便是住在五公里之外的岩石鎮。這個家族的人不習慣出遠門，父母在世時經常念叨一句話：「離家越遠，越危險。」他們認為我儘管吊兒郎當，然沒有壞到十惡不赦的地步，只因我還未出過遠門。也就是說，我的膽子和壞心眼兒還沒機會被餵肥。

我想起大伯屋子裡藏著的，鑲嵌著五角星、麥穗和偉人頭像的獎章，馬上對羅老頭說：「死人。」

羅老頭不解地看著我。

「他應該是去給死去的戰友上墳了。」我解釋道。有些地方就是在冬至前後掃墓。天寒地凍的日子，人們帶上美酒佳肴，去荒郊野外席地而坐，以此緬懷故人。

羅老頭並不同意我的說法，「你大伯看望的那個人並沒有死去。他一定還活著，這會兒正走在春暖花開的路上，馬上就要到瓦當鎮了。

「你收拾一下房子，他很快就要到了。」

羅老頭說得煞有介事，好像身上長著一對千里眼，順便還能聽風。平時，我很少觀察人，我的注意力總在自己和朋友身上。現在，我認真地看了一眼羅老頭。（四）