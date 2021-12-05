顏寧儀／圖

時候到了。

嗯。

天一樣灰濛濛的，神農氏十二號被帶到那片草地上。

「神農氏十二號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

有著蒼老聲音的少女走開了，留下神農氏十二號一人，站在一望無際的草原。草色從金黃到天藍，偶有波浪起伏。

其實他在前十一號不太確定自己為何在這裡，直到看見透明發藍的肚皮、隱隱攪動的內臟，還有，一直無法抗拒的，飢餓。他知道自己的設定是什麼了。

嘗百草。

●

吃到何時？吃到什麼？他只是不斷把草塞進嘴裡，咀嚼、吞嚥。食糜滾進透明的腸胃，有些順暢、有些阻塞、有些劇毒、有些困惑。

草只要不吃，就會快速抽長，漫過腳踝與小腿。神農氏十二號都趕在草長過胸口高之前，將它從底折斷，塞進嘴裡。他在一片漫無目的中，建造自己的麥田圈。

有時吃到顏色翠綠、劇毒的草莖，透明的腸胃扭結成一團，滲出污濁的血水，血水再沿食道逆流而出。神農氏十二號縮成一團，努力對抗劇痛。

眼前總是出現幻象，起伏的草原色調變得更冷，降溫成波浪，托著他。浪花一頁一頁打在身上，嘴裡嘗得到死鹹的海風。

疼痛減輕，神農氏十二號爬起來，擦擦嘴。手紅紅的，才發現那是剛剛的海鹽。

●

天轟隆地響，又要下雨了，莫名恐懼抽穗伸長。神農氏十二號跪下，祈求天地賜予他多一些時間，他一定能找到的，一定可以的。

雨終究落了下來。神農氏十二號看見自己肌膚開始融化，雨點打穿頭皮，傾盆大雨灌進透明的腹腔。

●

時候到了。

嗯。

天一樣灰濛濛的，神農氏十三號被帶到那片草地上。

「神農氏十三號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

有著衰老聲音的少女走開了，留下神農氏十三號一人，站在一望無際的草原。草色從金黃到天藍，偶有波浪起伏。

少女的聲音似乎年輕了些。

神農氏十三號又開始嘗百草。

他觀察、嘗試與腹瀉，仍然沒有。潮濕的風仍然在吹。

神農氏十三號被溶成一坨爛泥。

●

時候到了。

「那個……」

天一樣灰濛濛的，神農氏十四號被帶到那片草地上。

「神農氏十四號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

等等妳要去哪？有著低沉聲音的少女走開了，神農氏十四號跟了去。

少女繼續走，沒有回頭，任憑神農氏十四號跟著，前後地問那些不會有答案的問題。

……我叫神農氏，妳呢？至少告訴我妳是誰吧？

少女終於停了下來。轉過身，很節制的。

讓我走吧。

●

時候到了。

嗯。

天一樣灰濛濛的，神農氏十五號被帶到那片草地上。

「神農氏十五號，一樣，在下雨前，你能試遍所有的草。」

「嘿」一聲，神農氏十五號攫住少女的手。少女扳著他的手指，試著掙脫，神農氏十五號死命攀緊。讓我走吧、讓我走吧、讓我走吧。少女的聲音不像在求饒，每說一句，聲線的年齡就下降。

妳不要走。神農氏十五號的腳趾嵌入地裡，雙腳繃出肌肉 ，重心向後拖，內心近乎哀求。

突然少女不說話了、不掙扎了，任憑神農氏十五號拖著。

神農氏十五號拉著她坐在地上，她緩緩安靜地坐上自己腳踝。眼睛盯著神農氏十五號。

妳看，這葉片狹長而反光的，不能吃，吃完會肚子痛。

這莖摸起來滿布棘刺的，也不能吃，吃了會劃傷喉嚨，連吞口水都會痛。

喔，這株草沒有看過，妳想吃吃看嗎？那我吃了，我餓了。

妳看，食糜順著這裡，先掉進這叫胃的囊袋裡。妳看它在蠕動了，等會胃裡的流體會向下遊走，也就會知道，這植物能不能吃了。

妳知道嗎，我好害怕吃下每一株草，可是又不得不吃，因為餓。我在十號的時候，曾試過不吃任何一根草，承受尖針由內向外的刮擦。喉嚨會很渴望任何進入的物體，包括自己的手。

想來好痛喔，我再也不敢把手指吃掉了。

可是妳知道嗎，雖然不想承受胃腹絞扭的飢餓，但我每次咀嚼都是純粹的害怕，害怕接下來會出現的……就、就像現在……

……妳看看，腸……

沒關係等一，等一下，就好了……

對不起，汗把妳手弄濕了。

我漸漸厭倦等待，除了等待下次疼痛襲來，我不知道還能盼望什麼。我也懷疑，真有事物可以讓我等待。

想聽聽我等多久嗎？其實不久，三天前我才意識到「等待」這個詞。

從那時開始說起吧。

●

一切都膠結在一起，滑膩黏稠，沒有窒息因為沒有呼吸。或許是一棵樹，我可以感覺到根之下有土地，葉之上是夜，冥冥然立在凌晨與白天的交界。

破曉前的時間，我慢慢整理昨日的記憶。我記得自己的姓了，神農氏，只是沒有名字，找到自己前是找不到名字的。（上）