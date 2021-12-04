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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

中年心事（六○）

海沂

她有能力買琴，讓女兒學豎琴，倒是一條進入好學校的捷徑。她正發愁女兒不願意上學，成績一般，進不了好高中呢。刻不容緩，辛籽立刻上網給女兒訂購了一架豎琴，又找好了老師。她告訴女兒，不要計較金錢，有媽媽在，只管好好學琴，前途一片光明。

女兒勉強學了兩堂課，哭喪著臉說她手疼，胳膊抬不起來，一轉身半躺在床上玩起了手機。豎琴老師的收費比學鋼琴要貴上好幾倍，而且很難找，辛籽費了不少周折才找到老師。看著女兒懶洋洋的樣子，她心裡的火蹭蹭地往頭上冒。

她剛在電話裡跟許偉強大吵一架。她為了房子，強忍著名存實亡的婚姻，就是不離。五套房子都是她不顧許偉強的反對，辛辛苦苦，憑一己之力買下來的，全是她的功勞，更是她全部的底氣和尊嚴所在。如果答應許偉強離婚，她一下子就要被分掉起碼兩套房子，失去半壁江山，她絕不答應！

為了保住房子，她威脅許偉強說：若是敢來跟我離婚分房子，我立馬帶著女兒一起死在房裡給你看。

早上起來，顏清凡告訴洪力，她要回老媽家，陪她去醫院做檢查。吉米這次不用她叫，主動說跟媽媽一起去，還悄悄帶上貓。吉米實在不喜歡奶奶，他知道老人是關心孫子，但一天到晚盯著他嘮叨，大冬天不該喝涼水了、不該穿條短褲到處跑了等等等等，還不斷追問這些壞毛病都是跟誰學的。

吉米抱著查理說：我知道為什麼之前的那隻貓逃跑了。

晚上在老媽家裡，突然間聽到電視上說，因冠狀肺炎，中部大城宣布封城。看來婆婆警告的謠言，是遙遙領先的預言啊！（六○）

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