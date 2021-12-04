趁著周末惠珍能在家照顧爺爺，我和採蓮去縣城浪漫。採蓮家的菜地也被徵收了，她最近無所事事，幾乎每天上山來，和我一起煮飯吃。

我開小電車帶採蓮進城，喝茶吃點心、逛街買衣服，買了音質很好的新笛子。採蓮站在銀光閃閃的金屬長笛面前說：漂亮呀，看著真舒服。

我說：行啦美女，鄉下佬用不上這麼高級的。

採蓮說：還不到一千元，我很想送給你一支！

我說：長笛這玩意，從幾百元到幾十萬都有，一分價錢一分貨。我之前聽人家說，初學者用的是三千元左右的，低於這個價位的長笛，基本不能用。

採蓮少女似地吐舌頭，說：下次村裡賣地分錢，我給你買支六千元的！

我說：我一個農村老大叔，不用洋玩意。

採蓮是最了解我的人，不知是出於同情，還是想要安撫我，執意買了個口琴送我。

因為買了新笛子，我想起中學階段練笛子的往事，帶採蓮去人民廣場，在廣場的橡膠跑道上騎小電車，騎完一個四百米又一個四百米，直至保安過來將我們趕走。

小時候我們經常被學校組織，來人民廣場參加宣判大會。如果那天有被判死刑的，宣判會結束後，我們在通濟河的北面，等著員警把罪犯帶去南岸槍斃。「砰砰砰」幾聲悶響後，必定有人大喊：倒了、倒了，死啦、死啦，腦漿一地！其實距離很遠，只能看得到大概，什麼腦漿不腦漿的，純屬瞎起鬨。

讀中學時，由於學校操場總被高年級的同學佔領，我和村長，以及其他低年級別的同學偶爾會騎單車，來這踢足球 。

在保安的監督下，我推著小電車橫穿人民廣場。（一五）