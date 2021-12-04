王幼嘉／圖

要是死去的父母知道，我如今正規規矩矩地上著班，不知做何感想。他們一輩子也沒實現的願望，卻在伯父去世後完成了。

自從進了廠子，我的生活發生了大變化。我沒有朋友了。之前和我玩牌的人不和我玩了，塑料廠裡的工人也沒把我當自己人。

「這個人呀，吊兒郎當的，堅持不了幾天。」

「不信呀，走著瞧吧」。

──幾乎所有人都這麼說。連我自己也是這麼打算的，先熬上幾個月再說，反正一年後，我肯定不幹了。

一開始，我還像隻沒頭蒼蠅，一下班就去找原先的朋友，給他們買菸、買酒，極盡殷勤之能事。他們喝光我的酒、抽完我的菸，仍對我愛理不理的。無論我做什麼，他們都是一副高高在上的表情，好像我做了什麼傷天害理的事。

我第一次發現，這個世界由一個個圈子組成。人一旦出了原先的圈，又不能順利融入下一個圈，就會被拋棄，淪為孤家寡人。但我不甘心。那一天，我又犯賤去討好他們，比以往任何一次都賣力。那些人不僅沒被感動，還變本加厲地嘲笑我。

我積怨已久，徹底爆發了。我將酒瓶子砸在牆壁上，碎片飛濺，留下一屋子目瞪口呆的人，倉皇逃走了。

從此之後，我不再找人玩。不上班的日子，就去鎮子周遭瞎晃悠，荒廢的皮革廠、山坡上的爛尾遊樂場、變電所後面的公共墓園、墓園對面的水杉林……沒想到這個鎮子除了麻將館和飯店，還有那麼多可去的地方。走累了，我就躺在河邊草叢裡，把外套一脫，蓋在臉上，能呼嚕嚕睡上大半天。

有一天，我在鎮子外面的河邊發現羅老頭，他在那裡釣魚 。好久不見，他似乎不認識我了。我把隨身攜帶的酒瓶子遞給他。他說自己已經戒掉了，不想有一天像我伯父那樣一頭倒地，連個收屍的人都沒有。

他問我在塑料廠幹得怎麼樣，如果有什麼不順心的，可以告訴他。我支支吾吾回答不出。

「你那麼聰明，打牌都能贏錢，廠裡的活肯定沒問題。」看來，他還把我當十七、八歲涉世未深的少年了。

「嗯，他們都對我挺好的。」鬼知道我為什麼要這麼說。

羅老頭聽後，點了點頭，「你只要能在那裡熬上一年半載的，就好啦。」

聽了這話，我有些生氣，無名之火瞬間往上竄。我想起夏小樂，還想起那個叫蘇葒的女人，他們都在一個自由自在的世界裡，活蹦亂跳地待著，唯有我還在受著死人的鉗制，不得解脫。

但那些已經湧上喉嚨口的話，還是被我嚥了下去。一旁的羅老頭渾然不知，死死盯著那垂於水面的釣竿，不知在想些什麼。這一次，我沒有發作，也沒有像以往那樣對著空氣揮拳。我第一次為自己完美的自控能力感到吃驚。從前，父母還在世時，我總是一言不合就摔東摔西，即使把整個家砸個稀巴爛，也不解恨。我總覺得全世界的人都對不起我，無論怎麼補償，都無法彌補我內心的缺失。

那天黃昏，我等羅老頭收了魚線，兩人一起走回鎮上。現在的我，更願意與老人待在一塊。他們沒有攻擊性，也不會讓我有任何負擔，今天還玩在一塊，說不定明天就駕鶴西去了。

我請羅老頭在小飯館裡吃飯，還點了一瓶紹興產的加飯酒。但無論怎麼勸，他都不願喝上一口，說自己既然決定戒酒，那就不能只是嘴上說說。我很快發現，羅老頭真的對酒毫無興趣了。這讓我感到奇怪，喝了那麼多年，怎麼說不喜歡就不喜歡了。

羅老頭擱下筷子，忽然有些傷感，「如果你最要好的朋友，有事瞞著你，你會怎麼想？」

「在這鎮上，我可沒什麼要好的朋友。」我往喉嚨裡灌了一大口，不以為然地說，心裡卻一陣刺痛。隨即，我想到伯父──他說的是伯父嗎？難道大伯有什麼事情瞞著他？

羅老頭向我講述自己當年如何混進逃荒的人群中，來到這個水草肥美的膏腴之地，並在認識我伯父後，決定永遠留下。那時候的伯父已經丟掉半隻耳朵，習慣性地呆坐在瀰漫著刨花氣息的木工房裡，足不出戶。

耳朵不好的人，既被排斥在聲響世界之外，自然也不願多說話。我不知道羅老頭如何與我伯父對接上。這種事情要說簡單，也很簡單的。多年後，當家鄉那邊的親戚找上門來，羅老頭卻不願回去。他告訴自己，朋友在哪裡，故鄉就在哪裡。（三）