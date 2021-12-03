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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

中年心事（五九）

海沂

顏清凡早就看出他不開心，也許是他英文水平一直沒啥提高，所思所想依然融不進主流思維？他回國後，人變得如魚得水，膨脹自大，說起話來盛氣凌人，不近人情，讓顏清凡心裡更加不快不安。

洪力在車裡跟她吵架時，曾經傲慢地宣稱：放心，我不會跟你離婚。聽上去不離婚，是他對顏清凡的施捨。等她走回來，又輕蔑地說：你耍完脾氣還是得回來。看來洪力吃定她得靠老公生活，所以對她越來越輕慢、不尊重。

我不需要被他憐憫！離婚也沒什麼大不了。剛來美國時，銀行帳戶裡沒幾個錢，沒有身分，住在半地下室裡，上學打工，卻對未來充滿了希望。如今她四十五歲，不年輕，但也不算老。

她想起在美國的家對面，住著一個五十幾歲的醫院女護士，因為互相欣賞對方門前的花草成了朋友。她告訴顏清凡，自己五十歲離婚，然後重回學校，學成當了護士，休息的時候以收拾自己的小院子為樂。顏清凡正在經歷她的中年危機，她也可以改變生活。

洪力每次給她家用時，一副高高在上的態度，還時不時教訓兩句，讓她心裡難受。更讓她看清楚，她多年來以為的現世安穩，實際上不過是一個隨時可能斷裂的樹枝，她隨時有可能墜落下去。

辛籽仍然執拗地堅持砸錢培養女兒。她無意間聽說，本市最好的實驗中學樂隊缺一名豎琴手，如果外校學生善彈豎琴，他們可以破格錄取。辛籽打聽了一下，原來豎琴動輒幾十萬一架，普通家庭根本買不起，所以學的孩子很少，會彈的更少。難怪實驗中學要向社會招聘。（五九）

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