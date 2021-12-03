剛剛並沒有看到店家打的廣告呀！他們一般會在門口貼海報，宣傳假日主題產品。我在店裡也沒有看到櫥櫃裡有這個樣式的甜甜圈。莫非店員預先把樣品給了我，還是眼明手快地現場給我拼出來一個，在我注意到之前，就放進了袋子裡？

我咬了一口甜甜圈，看見眼前的燈由紅變綠，心裡充滿驚奇和喜悅，一蹦一跳地走過斑馬線。紅綠燈，也是聖誕節 的顏色呢！

過了大馬路以後，會經過藥房、保齡球場、韓國料理、裁縫店、涮涮鍋、珍珠奶茶、壽司店、殯儀館、美甲店、一所初中、中餐外賣、五金行、希臘糕點、花店、雜貨店。這條路我走了很多次，閉上眼睛都知道走到了哪裡。

我快要經過五金行的時候，突然有個蘑菇髮型的女人從街邊的車裡走出來，橫跨人行道，轉頭笑嘻嘻地用中文對我說「你好！呵、呵、呵。」然後一陣風似地開門走進店裡。

我不認識這個女人，也許我看起來像她認識的人吧？雖然我不認識她，還是很自然地回了一聲：「嗨！」不認識也可以互相問候的嘛！

到了住宅區，安靜了許多，我走了很久都沒有遇到任何人。但是快到我家的時候，有一群歐椋鳥匯聚在鄰居的草坪上，正忙碌地覓食。

入冬的時候，經常可以看到歐椋鳥匯聚在一起，在天空中盤旋，一起降落，又一同升起。我走過歐椋鳥群時，牠們正好啪啪飛起，很快地在天空中慢慢變小。我彷彿聽見牠們齊聲笑著：呵、呵、呵。

天快黑了，歐椋鳥們大概很快就會決定今晚的棲息地了。我想著，開門走進自己家。（五）