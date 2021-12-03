王幼嘉／圖

我找到羅老頭位於菜市場後面的鐵皮房子，門窗半掩著，裡面卻沒人。又在附近的麻將館、茶室裡找了找，都說沒看見他。路上遇見幾個場子裡的熟人，他們看到我就吹口哨，還沒等我走近，就躲得無影無蹤。

自從我在羅老頭的「安排」下，進了塑料廠，穿一身灰不拉幾的廠服，安靜地上班、下班，他們就開始聯合起來嘲笑我，甚至還咒罵我。廠子裡的人也看不慣我。我總在上班的時候睡著，即使處於清醒狀態，心思也不在機器和塑料模型上，惹得和我搭班的人怨聲載道。如果不是看在羅老頭的面子上，廠長大概開除我三百回了。

我不知除了牌桌、遊戲廳，這世上還有哪些地方屬於我。以前，我和我的朋友們在那裡如魚得水。除了玩牌，我什麼也不會。

父親和大伯都是手藝人，做著木匠活。這還是我家祖傳的手藝，從曾祖到我父親，不過是做些普通的款式，以滿足鄉民日常所需。只有大伯居然做起明式家具來，那種家具看著款式簡潔，卻極其耗時；榫卯結構，不用一顆釘子、一瓶膠水，工期漫長，一個月也很難做出一件像樣的。

小時候，我也被逼著學過幾天木匠活，實在受不了那刨花的氣味，每次聞到都要狂打噴嚏。大伯卻說，槐木刨花是甜的、柏木刨花有股松香味兒，最好聞的還是樟木刨花。即使閉上眼睛，他也能準確無誤地辨別出每種木頭的氣味。當然，大伯最喜歡的還是櫸木，因為那種木頭的紋理好看，做出來的家具也雅致。

他留給我的房子裡，就擺放著很多櫸木材質的家具。小時候，父母親帶我去伯父家拜年，大人們喝酒時，大伯與父親聊得最多的也是木頭，哪種木頭硬、哪種軟，哪一種最不怕浸水。他們講得興高采烈，我卻昏昏欲睡。

對大伯的人生，我實在所知不多，只知他解放初期出國參加過戰役，在戰場上丟掉半隻耳朵回來。之後性情大變，不娶親、不與人交往，也不去申請政府補助。要是有人勸他把壓箱底的獎章拿出來，去邀功請賞，他像是被人端了老巢似的，怒目而視。如此久了，他們便懷疑他是個逃兵，壓根兒就沒得到過什麼獎章，不然怎麼一說到這些就氣成那樣，太不正常了。

大伯過世後，我最想證實的便是此事。翻箱倒櫃找了老半天，終於在一個上了鎖的鐵皮盒子裡，找到那些鑲嵌著五角星、麥穗、偉人頭像的獎章。我數了數，一共有八枚。它們被包在一個黑色布袋子裡，袋子外面還套著三個透明塑料袋，紮上橡皮筋，可謂層層疊疊、密不透風。紫銅胎鍍金、銀材質，拿在手裡頗有點分量呢！我心裡雀躍，以為值點錢，上網一搜，到處都是這種東西。

我想起有一年，在網上看了戰爭片，興致勃勃跑去問他，第一次打槍是什麼感覺、有沒有殺過人、死人是不是很可怕。他不僅什麼也沒告訴我，還怒氣沖沖地將我轟出門，那模樣很是嚇人。

從那以後，我就不怎麼愛搭理他。直到父母親過世後，他派羅老頭找到我，說他的房子以後會留給我。反正，他也沒什麼繼承人。

我有些疑惑，「是不是，從現在起，我要養著你，給你錢？」

他搖了搖頭，「不用的。」

「那麼，你有什麼需要我做的嗎？」

他還是搖頭，「我不需要你為我做什麼。你只要自己過得好，就行。」

我當然過得挺好啊。一個人吃飽，全家不餓，有什麼不好的。但我不相信這世上除了朋友，還會有人真心對我好，哪怕這個人是我大伯，我父親的哥哥，一個沒有子嗣的怪人，我也是將信將疑的。

我在這世上活了二十八年，與家人的關係卻一團糟。父母親一開始很寵我，拿我當寶，百依百順。到後來只剩下打，將我綁在柱子上用鞭子抽、用竹竿射我的腳後跟。直到年紀大了，實在打不動了，才徹頭徹尾不再管我。

我知道自己做事不行，沒有耐性，惟有玩牌方面還有點天賦。知道這點後，我便開始苦練牌技，鑽研各種洗牌法和控牌技巧，訓練自己在最短時間內，記住一副打亂的撲克牌裡的點數花色。

鑽研得越深，我越清醒地知道這都是概率問題，輸贏無定，就像人世無常。即使在牌桌上輸上一百次，也不代表下一次就能贏，除非增加次數來提高概率。但短暫的人生不允許一個人這麼做。父母親說得沒錯，幹這種事情是沒有前途的，搞不好還會把自己送進監牢裡。（二）