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中年心事（五八）

海沂

「別說大話，還是先把駕照搞定吧！另外別太嘴硬，等找到一份像樣的工作，花自己錢的時候，再來跟我講大道理。」

顏清凡聽洪力這麼說，冷冷地看他一眼，拉開車門，一個人走了。她站在路邊準備打車回娘家，想到吉米，很不放心，只得又一個人默默地回去。

洪力和他媽坐在客廳沙發上，見她進屋，便老神在在地說：「看吧，耍完小孩子脾氣，還是得乖乖回來。馬上過年了，別帶著吉米出去亂跑。我們公司有個員工說，他老家那邊有人在傳，發現了厲害的傳染病。」

「別聽小道消息，千萬別出去造謠傳謠。」婆婆警告說。

顏清凡不理他們，她一夜未眠。

她把與洪力的婚姻從頭到尾想了一遍，決定離婚。

這幾年洪力回國工作，她整天過的不就是單親媽媽一樣的生活嗎？夏天安裝空調、冬天掃雪，她什麼事都自己處理。出了車禍，本想老公能安慰她，得到的卻是不斷的責怪批評和嘲諷打擊。

記得當年老公剛來美國讀書，英語不過關，壓力山大，經常發火。她總是沖好咖啡端到桌旁，輕聲細語地鼓勵他。自己在日餐館裡忙了一天，渾身骨頭像散了架似的，但還是強打精神，幫著老公翻譯學習資料。畢竟她主修英文，閱讀水平比老公強很多。

洪力終於畢業找到工作，幾年之後他們搬去郊區，過上了典型的美國生活。洪力年輕時那種藝術學生的瀟灑勁兒，早已煙消雲散，而那正是令她著迷的地方。對藝術生的浪漫想像，讓當時青春懵懂、滿腦子粉色泡泡的顏清凡喜歡上他。

洪力雖在大公司上班，卻整天謹小慎微，悶悶不樂。（五八）

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