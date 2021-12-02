我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

笛子與口琴（一三）

李東文

我吹響口哨，小黑搖頭擺尾向我奔來。孫子哈哈大笑著，也跟著小黑跑向我。

我說：小寶貝，要不要跟爺爺在這住幾天？爺爺天天煮臘肉給你吃！

「要呀，要呀！」我可愛的孫子拍手稱快。

大勇有些氣急敗壞，過來抱起兒子想走。我伸手將他攔下，遞給他三支香。他默默走去他母親墳前祭拜。老子今天既然破罐子破摔，那就擺擺老父親威風！當初若不是大勇你開的壞頭，下面兩個弟弟敢這麼胡來？

站在兒子的對立面令我痛苦不堪，但除此之外，，又別無良策。

六年前，有傳聞說縣裡重點開發縣城以北，將我們梁丙子村一帶，打造成全國示範工業園區，不僅耕地、荒山會被徵用，連村莊也有可能被打包拆遷。大勇大學畢業後留在廣州發展，很少回家。不知他從何處打聽到這個消息，用與未婚妻準備在廣州買房的首付款，回我們梁丙子村建了間新屋，然後大門一鎖，又回去廣州上班。

因為回梁丙子村建房子，挪用了買省城房子的首付款，大勇結婚後租房子住，直至如今。他料不到省城的房價在短短幾年內，蹭蹭往上漲得這麼快，更料不到與梁丙子村有關的傳聞只是個子虛烏有的傳聞，梁丙子村到現在還沒有被大面積徵地，更無拆遷之幸。

之後大勇想在省城置業，但無論怎樣努力，也湊不齊首付款，此時的首付款跟幾年前的全款金額已經差不了多少──更何況，有了孩子以後，各樣使費又多了許多。

二勇能建房子是因為命好。二勇讀大學期間，談了個女朋友，剛畢業馬上結婚，對方家裡十分有錢，所以他有能力回梁丙子村建房子。（一三）

房價

上一則

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

下一則

買機票，真麻煩

延伸閱讀

半年後免疫下降 鍾南山籲：要接種第三劑疫苗

半年後免疫下降 鍾南山籲：要接種第三劑疫苗
阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令

阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令
返中探病重母親 華人嘆難如西天取經

返中探病重母親 華人嘆難如西天取經
美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

2021-11-29 06:00

防疫旅館小記

2021-11-30 02:00

歐陽走了

2021-11-27 02:00

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪