我吹響口哨，小黑搖頭擺尾向我奔來。孫子哈哈大笑著，也跟著小黑跑向我。

我說：小寶貝，要不要跟爺爺在這住幾天？爺爺天天煮臘肉給你吃！

「要呀，要呀！」我可愛的孫子拍手稱快。

大勇有些氣急敗壞，過來抱起兒子想走。我伸手將他攔下，遞給他三支香。他默默走去他母親墳前祭拜。老子今天既然破罐子破摔，那就擺擺老父親威風！當初若不是大勇你開的壞頭，下面兩個弟弟敢這麼胡來？

站在兒子的對立面令我痛苦不堪，但除此之外，，又別無良策。

六年前，有傳聞說縣裡重點開發縣城以北，將我們梁丙子村一帶，打造成全國示範工業園區，不僅耕地、荒山會被徵用，連村莊也有可能被打包拆遷。大勇大學畢業後留在廣州發展，很少回家。不知他從何處打聽到這個消息，用與未婚妻準備在廣州買房的首付款，回我們梁丙子村建了間新屋，然後大門一鎖，又回去廣州上班。

因為回梁丙子村建房子，挪用了買省城房子的首付款，大勇結婚後租房子住，直至如今。他料不到省城的房價 在短短幾年內，蹭蹭往上漲得這麼快，更料不到與梁丙子村有關的傳聞只是個子虛烏有的傳聞，梁丙子村到現在還沒有被大面積徵地，更無拆遷之幸。

之後大勇想在省城置業，但無論怎樣努力，也湊不齊首付款，此時的首付款跟幾年前的全款金額已經差不了多少──更何況，有了孩子以後，各樣使費又多了許多。

二勇能建房子是因為命好。二勇讀大學期間，談了個女朋友，剛畢業馬上結婚，對方家裡十分有錢，所以他有能力回梁丙子村建房子。（一三）